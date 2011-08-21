افزایش اجاره بهای مسکن در شیراز/ محاسبه براساس تعداد خانوار

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فصل تابستان موج جدید اجاره و خرید فروش مسکن در شهر شیراز آغاز شده که این موج به دلیل گرانی بیش از اندازه مسکن و افزایش چشمگیر اجاره بهای آن به یک دغدغه برای مستاجرین تبدیل شده است.

از طرفی صاحبان منازل اجاره ای نیز تمایل خود را برای دریافت اجارها اعلام می کنند تا اینکه بخواهند مبلغ رهن را افزایش دهند که این افزایش نرخ اجاره مسکن هیچگونه تناسبی با افزایش حقوق کارگران و یا کارمندان دولتی ندارد.

خانه های لوکس اجاره بالا دارد

در این میان یکی از بنگاه داران مسکن در شمال شهر شیراز به خبرنگار مهر گفت: هیچگونه کاهش نرخ اجاره را در طی چند ماه گذشته شاهد نبودیم.

نعمتی تصریح کرد: شمال شهر شیراز نسبت به نوع ساخت و ساز، اجاره تعیین می شود زیرا صاحبان منازل نیازی خاص به پول اجاره ندارند ولی لوکس بودن منزل را مد نظر قرار می دهند.

وی یادآور شد: منزل دو خوابه در یکی از نقاط مطرح شهر تا سال قبل حدود 10 میلیون ودیعه با ماهی حدود 500 هزار تومان اجاره داده می شد که این رقم در حال حاضر به ماهی حدود 800 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

نعمتی تصریح کرد: ودیعه کامل نیز با افزایش چشمگیر مواجه شده و منزل حیاط دار سه خوابه حدود 60 میلیون تومان ودیعه داده شد.

این مشاور مسکن با بیان اینکه مردم در شمال شهر به فکر استفاده از زیبایی منازل هستند، افزود: به طور یقین آنانی که خواهان خانه های لوکس هستند پول خوب نیز پرداخت خواهند کرد و این نوع رفتارها باعث می شود که دیگر صاحبان خانه نیز به فکر افزایش ودیعه و یا اجاره ماهیانه باشند.

وی تصریح کرد: بحث آپارتمانها نیز با منازل حیاط دار تفاوت خاصی ندارد زیرا در حال حاضر آپارتمانهایی که در نقاط شمالی شیراز ساخته می شود هیچ تجهیزاتی کمتر از منازل حیاط دارد ندارد و حتی امکانات برخی از آنها نیز بیشتر است که در این منازل شاهد افزایش اجاره بها هستیم.

اما در نقطه مقابل یکی از افرادی که برای اجاره مسکن به این بنگاه مراجعه کرده بودند با ابراز نگرانی از افزایش قیمت ها در نقاط مختلف شهر شیراز گفت: جاهایی که برای زندگی کردن مناسب است قیمت بالا اعلام می کنند و از طرفی این افزایش نرخ اجاره مسکن به نقاط خوب شیراز مربوط نمی شود بلکه در مرکز و جنوب شهر شیراز نیز اجاره ها افزایش داشته است.

رقیه صلواتی کارمند یکی از ادارات دولتی تصریح کرد: سال گذشته در باهنر جنوبی منزلی دو خوابه در طبقه دوم با چهار میلیون پیش و ماهی 350 تومان اجاره کرده بودیم ولی صاحب خانه برای ادامه حضور ما در این منزل مبلغ ودیعه را به پنج میلیون و اجاره را نیز به 600 تومان افزایش داد در حالیکه حقوق من و همسرم ماهی 740 هزار تومان است.

این مستاجر ادامه داد: برخی از نقاط شهر شیراز هم برای خانواده هایی که دختران بزرگ دارند مناسب نیست و از طرفی شمال شهر نیز قیمت های نجومی برای آپارتمانهای تک خوابه اعلام می کنند.

صلواتی تاکید کرد: به شهرکهای اطراف شیراز نیز مراجعه کرده ایم اما در این نقاط نیز کرایه ها نسبت به سال گذشته چندین برابر شده و از طرفی صاحبان منازل درخواست ودیعه نمی کنند بلکه اجاره ها را افزایش داده اند.

بانکها عامل افزایش اجاره بها در شیراز هستند

اما یکی از مشاورین املاک قدیمی شهر شیراز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر منزل مقابل محل دفتر خود را نشان داد و گفت: طبقه دوم این خانه حدود 200 متر زیر بنا دارد دارای تمامی امکانات روز نیز هست و حتی امکاناتی که در این منزل وجود دارد در بهترین آپارتمانهای شمال شهر شیراز نیز وجود ندارد پس باید اجاره این منزل گران تر باشد.

محمدی تصریح کرد: صاحبان خانه شاید دارای منزل باشند ولی تورم در زندگی آنها نیز تاثیر گذار است به همین دلیل سعی می کنند که از راه اجاره مسکن درآمدی برای مخارج خانواده داشته باشند.

وی با بیان اینکه تا زمانیکه بانکها نرخ خود را کاهش ندهند این وضعیت ادامه دارد، تصریح کرد: بیش از 48 سال است که به این شغل مشغول هستم و تنها دلیل این وضعیت را نرخ بالای سود بانکها می دانم زیرا اگر بانکها نرخ خود را کاهش دهند و از طرفی تسهیلات خرید مسکن را در اختیار مردم قرار دهند چنین وضعیتی پیش نخواهد آمد.

این مشاور املاک تاکید کرد: تنها گروه خاصی از مردم تمایل زندگی در مرکز شهر دارند که البته این افراد نیز بدلیل نوع شغل خود چنین درخواستی می کنند زیرا شلوغی و ترافیک مرکز شهر باعث مختل شدن زندگی می شود و از طرفی دیگر صاحبان خانه در مرکز شهر نیز با چنین برداشتی که منزل اجاره در این نقطه شهر کمتر از دیگرناحیه های شهر است افزایش کرایه ها را در دستور کار قرار داده اند.

محاسبه اجاره بر اساس تعداد خانوار

محمدی با بیان اینکه به تازگی صاحبان منازل تعداد افراد را نیز یکی از ملاکهای نرخ اجاره عنوان می کنند، گفت: طی چند ماه گذشته بحث محاسبه اجاره خانه بر اساس تعداد خانواده مستاجر عنوان می شود که در نوع خود بی نظیر است.

وی افزود: صاحبان خانه خسارت ناشی از تعداد بالای جمعیت یک خانواده را دلیلی برای فرسوده شدن ساختمان خود می دانند و از این رو اقدام به افزایش اجاره می کنند به خصوص برای خانواده هایی که بالای چهار نفر جمعیت دارند.

افزایش 15 درصدی اجاره مسکن در شیراز

اما رئیس اتحادیه مشاورین املاک شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی چند ماه گذشته از سال جاری افزایش قیمت اجاره مسکن را در شیراز شاهد بودیم که تا این لحظه 15 درصد گرانی نرخ اجاره بها را داشته ایم.

قاسم تابنده ماه تصریح کرد: این افزایش 15 درصد میانگینی از نقاط مختلف در شهر شیراز است که به تناسب محل و نقطه شهری افزایش و یا کاهش داشته است.

وی در خصوص وضعیت خرید و فروش مسکن در شیراز نیز گفت: همزمان با شروع فصل تابستان بازار خرید، فروش و اجاره منزل در شیراز رونق می گیرد ولی این رونق گرفتن بازار به حدی بوده که در بحث خرید و فروش مسکن نیز شاهد بیش از هفت درصد افزایش قیمت هستیم.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک در شیراز با بیان اینکه کاهش قیمت اجاره مسکن را شاهد نخواهیم بود،گفت: پیش بینی اهالی مسکن بر این است که نرخ اجاره مسکن در شیراز طی چندین ماه آینده نیز کاهش نخواهد داشت و تنها باید به گونه ای رفتار کرد که افزایش اجاره را شاهد نباشیم.

تابنده ماه تحویل سریع مسکن مهر در شیراز را یکی از عوامل کاهش اجاره بهای مسکن دانست و گفت: یکی از عواملی که می تواند نرخ اجاره مسکن را در این کلان شهر کاهش دهد واگذاری مسکن مهر است که در این راستا باید مسئولین هرچه سریعتر در این راستا اقدام کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه نرخ بالای سود بانکی دلیلی بر عدم درخواست ودیعه از جانب صاحبان منازل است،گفت: صاحبان منازل بیشتر خواهان افزایش و دریافت اجاره ماهیانه هستند زیرا بانکها نرخ سود بانکی خود را به سپرده های شهروندان کاهش داده اند و برخی از صاحبان منازل نیز این کاهش را با افزایش دریافت اجاره بهای منازل خود جبران می کنند.