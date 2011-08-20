گردهمایی مدرسین کتب جدیدالتالیف پایه اول ابتدایی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان قم در حاشیه برگزاری این گردهمایی اظهار داشت: با توجه به تغییرات 4 کتاب از مجموع دروس پایه اول ابتدایی و آشنایی مدرسین، هماهنگی های لازم در جهت آماده سازی فضای کار و آموزش، برگزاری گرد همایی ها و جلسات مشورتی لازم و ضروری است.



امیر ملاحسینی یادآور شد: اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان در راستای این مهم، پنجمین جلسه مدرسین کتب جدید التالیف پایه اول را با حضور مسئولین مراکز ضمن خدمت و آموزش ابتدایی نواحی برگزار کرده است.



وی با بیان این که تعداد 18 نفر از مدرسین جهت آموزش‌های لازم به تهران اعزام تا با کسب آموزش های لازم به ارائه روش های نوین تدریس و محتوای کتب جدیدالتالیف بپردازند، تصریح کرد: جلسات کارگاهی آموزشی ویژه نیز در گروه تخصصی ریاضی، بخوانیم، علوم، هنر، قرآن و تربیت بدنی در چهار جلسه برگزار شده است.



کارشناس اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان قم در پایان با اشاره به این نکته که کارنامه قابل قبولی را از خدمات مدرسین کتب جدید التالیف در استان داشته ایم ابراز امیدواری کرد بتوانیم با هماهنگی های بیشتر و در نظر گرفتن امکانات لازم در این دوره نیز کارنامه موفقی را در استان داشته باشیم.