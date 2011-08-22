سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جلسات با حضور مسئولان راهور، تاکسیرانی، آموزش و پرورش و فرمانداری برگزار و درمورد ساماندهی سرویس مدارس براس سال تحصیلی 90 تصمیم گیری شد. همچنین در این جلسات در مورد نحوه برخورد با خودروهای متخلف و هزینه آن بحث و تصمیم گیری می شود.

وی ادامه داد: براساس آئین نامه موجود امسال نیز تنها خودروهای عمومی همانند تاکسی، ون و مینی بوس می توانند به عنوان سرویس مدرسه فعالیت کنند.



رئیس پلیس راهور تهران با اشاره به نظارت دقیق پلیس بر رانندگان سرویس مدرسه تاکید کرد: خودروی این افراد هر سه ماه یکبار باید معاینه فنی شود. همچنین رانندگان این خودروها تحت کنترل پلیس هستند و در صورت ارتکاب تخلف از جمله سوار کردن بیش از حد ظرفیت با آنها برخورد قاطع می شود.

