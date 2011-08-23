به گزارش خبرنگار مهر، گیشه ماه رمضان امسال مانند سال‌های قبل نبود، نمایش فیلم‌ها در طرح اکران رمضان تنها در دو سانس فقط در بعضی سینماها مورد توجه قرار گرفت و در بسیاری از سینماها مردم در این سانس‌ها به تماشای فیلم‌ها ننشستند، از میان فیلم‌های روی پرده "ورود آقایان ممنوع" به کارگردانی رامبد جوان به فروش خوبش ادامه داد.

این فیلم که در 28 سالن روی پرده رفته در ماه رمضان از مرز 2 میلیارد تومان در تهران گذشت و نشان داد فیلمی که بتواند مخاطب بالا داشته باشد در ماه رمضان هم فروش خوبی خواهد داشت، نکته جالب اکران ماه رمضان امسال فروش خوب فیلم سینمایی "اینجا بدون من" به کارگردانی بهرام توکلی بود. این فیلم متفاوت فرهنگی توانسته در جذب مخاطب موفق باشد.

گروه بازیگران، داستان و حمایت رسانه‌ها از فیلم تحسین شده توکلی باعث شد "اینجا بدون من" در جذب مخاطب موفق شود و بالای جدول اکران رمضان در کنار فیلم "ورود آقایان ممنوع" قرار گیرد، اگرچه آمار فروش این دو فیلم را نمی‌توان باهم مقایسه کرد اما نباید فراموش کرد که در جذب مخاطب فرهنگی و قشری که به آثار مبتذل علاقه ندارد، "اینجا بدون من" سهم بزرگی داشته است.

فیلم سینمایی "شبانه روز" به کارگردانی امید بنکدار و کیوان علی‌محمدی دیگر فیلم روی پرده است که ماه رمضان اکران عمومی آن شروع شده است، فیلم پربازیگر است و کافی است برای فهمیدن تعداد بازیگرهایش سردر سینماهای آن را بررسی کنیم، انبوه بازیگران و فرم متفاوت فیلم توانسته برای مخاطب جذاب باشد. فیلم که در 19 سالن روی پرده رفته 200 میلیون تومان فروش داشته است.

فیلم سینمایی "آقا یوسف" به کارگردانی علی رفیعی که در 9 سالن روی پرده است بسیار کمتر از سه فیلم دیگر جدول فروخته، این فیلم به دلیل داستان و گروه بازیگرانش می‌توانست فروشی بیشتر داشته باشد اما سرنوشت دومین فیلم سینمایی رفیعی در ماه رمضان تلخ بود.

فیلم "ورود زنده‌ها ممنوع" به کارگردانی جواد مزدآبادی که در 17 سالن روی پرده رفته از جنس همان کمدی‌هایی است که با شلوغ‌کاری و بریز و بپاش قرار است مخاطب جذب کند، نقش‌های اصلی را علی صادقی و مجید صالحی بازی می‌کنند و فیلم یک کمدی درباره دو جوان مرده‌شور است که ماجراهایی برایشان به وجود می‌آید.

فیلم سینمایی "سوت پایان" به کارگردانی نیکی کریمی که در 14 سالن روی پرده رفته به فروش 100 میلیون تومانی رسیده که رقم بالایی برای این فیلم نیست، به ویژه که نیکی کریمی به عنوان بازیگر و کارگردان تلاش زیادی کرده تا فیلمش در جذب مخاطب موفق باشد.

فیلم سینمایی "یوسف پیامبر" به کارگردانی فرج‌الله سلحشور که در پنج سالن به شکل تک سانس روی پرده رفته در کنار "پروانگی" به کارگردانی قاسم جعفری که 10 سالن سینما دارد پرفروش‌ترین فیلم‌های اکران ماه رمضان هستند، این میزان استقبال مخاطب از این فیلم‌ها را نمی‌شد پیش‌بینی کرد.

با توجه به آمار فروش فیلم‌ها و وضعیت فروش سینماها می‌توان با قطعیت گفت اکران رمضان امسال آن طور که پیش‌بینی می‌شد در جذب مخاطب موفق نبوده است.