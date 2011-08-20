انتخابات خانه مطبوعات استان البرز 16 شهریور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طاهری رئیس اداره مطبوعاتی، تبلیغاتی و اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز ضمن بیان این مطلب افزود:آخرین مهلت ثبت نام از متقاضیان عضویت در خانه مطبوعات استان البرز، سوم شهریور است و آن دسته از خبرنگاران که قبلاَ مدارک عضویت را ناقص ارائه کرده اند تا این تاریخ فرصت دارند نسبت به ارائه مدارک و تکمیل پرونده اقدام نمایند.

وی ادامه داد: در غیر این صورت فاقد شرایط عضویت در خانه مطبوعات شناخته می شوند، لذا خبرنگاران محترم جهت ثبت نام یا تکمیل مدارک به واحد مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه نمایند.



وی اظهار داشت: برای اعضای خانه مطبوعات کارت موقت عضویت صادر می شود که هر عضو هنگام رأی گیری می بایست کارت مربوطه را همراه داشته و ارائه نماید.



محمد طاهری ادامه داد آن دسته از اعضای خانه مطبوعات که واجد شرایط عضویت در هیأت مدیره و بازرسان می باشند و تمایل به کاندیداتوری در انتخابات دارند می بایست فرم درخواست مربوطه را تکمیل و به همراه مدارک مورد نیاز حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 13 شهریو به واحد مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز تحویل نمایند.



وی در پایان افزود: آگهی تشکیل اولین مجمع عمومی خانه مطبوعات استان البرز جهت دسترسی خبرنگاران و اصحاب محترم رسانه از طریق روزنامه پیام زمان و نشریات محلی انتشار یافته و در پایگاه اطلاع رسانی این اداره کل نیز قابل دسترسی استباشد.