ساخت هتل در حریم آتشگاه اصفهان قانونی نیست

شاهین سپنتا، پژوهشگر میراث فرهنگی درباره ساخت هتل در حریم درجه یک آتشگاه به خبرنگار مهر گفت: کمیته حرائم سازمان میراث فرهنگی در آذرماه سال 1378 نقشه، ضوابط و مقررات حریم آتشگاه اصفهان را مشخص و مصوب کرده بنابراین طبق این ضوابط، این محدوده باید به صورت باغات و زمین کشاورزی باقی مانده و هرگونه ساخت و ساز و احداث بنا در آن ممنوع است.

وی ادامه داد: پس از این اگر هر نهاد یا کمیسیونی تصمیمی برخلاف آن گرفته و مجوزی صادر کرده، خلاف قانون است و حقی برای مالک ایجاد نمی کند. همچنین چون حقوق شهروندان را نقض می کند پس باید، این مجوز لغو و حقوش شهروندان اعاده شود.

وی افزود: گفته می شود که ساخت هتل برای عمران و آبادانی یا رفاه حال گردشگران انجام می شود؛ از سوی دیگر هیچ کس با عمران و آبادانی مخالف نیست اما هرگز نباید به این بهانه، ضوابط و قوانین را زیر پا گذاشت و هرکجا که منفعت مادی حکم می کند اقدام به ساخت و ساز کرد چون اگر چنین کنیم به زودی با یک هرج و مرج گسترده مواجه خواهیم بود. همچنین این ضوابط برای همه شهروندان باید یکسان باشد و افراد پرنفوذ نباید از قوانین مستثنی شوند.

این فعال میراث فرهنگی در ادامه افزود: ایجاد زیرساختهای گردشگری مثل هتل اتفاق خوبی است اما ایجاد "زیرساخت" نباید به قیمت تخریب "ساختار" تمام شود چون این هتل می تواند در فاصله ای دورتر و خارج از حریم نیز ساخته شود.

عضو انجمن دوستداران اصفهان ادامه داد: متاسفانه سازمان میراث فرهنگی و شهرداری اصفهان به این موضوع توجه ندارند و درست در زمانی که هتل های موجود در شهر اصفهان به خاطر نبود مسافر و گردشگر در بیشتر روزهای سال با رکود مواجه اند و سطح اشغال اتاق های آن ها بسیار پایین است، ایجاد هتل جدید اصلا توجیه اقتصادی ندارد حال آن که بخواهد با حریم شکنی و تخریب میراث فرهنگی هم ساخته شود.

سپنتا تصریح کرد: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید افراد سرمایه گذار را به سمت سرمایه گذاری درست در جهت حفظ میراث فرهنگی هدایت کند. برای مثال اکنون بسیاری از خانه های تاریخی اصفهان مثل خانه نواب یا خانه مشکی و غیره به دلیل این که مالک خصوصی و سازمان میراث فرهنگی و شهرداری توان مرمت و بهره برداری از آن ها را ندارند، در حال ویرانی هستند.

وی ادامه داد: بهترین کار این است که سازمان میراث فرهنگی افراد سرمایه دار را تشویق کند که بخشی از سرمایه هنگفت ساخت هتل را به خرید و مرمت این خانه ها اختصاص دهند و از این خانه ها به عنوان هتل یا مهمانسرای سنتی استفاده شود. با این کار نه تنها شاهد ساخت بی هدف هتل های پر هزینه مانند ساخت هتل در حریم آتشگاه نخواهیم بود بلکه خانه های تاریخی را نیز از ویرانی نجات می دهیم.