پروازهای هفتگی مسیر اهواز و کرمان به استانبول برقرار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا رستمیان بابیان این خبرگفت: تاکنون در مسیرهای تهران، شیراز، تبریز، مشهد و ارومیه توسط شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی پرواز بصورت هفتگی انجام می شده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاهها , شرکت ها و موسسات هوانوردی افزود: سازمان هواپیمایی کشوری در راستای ایجاد مسیرهای پروازی علاوه بر مسیرهای فوق دو پرواز هفتگی نیز در روزهای دوشنبه – پنجشنبه در مسیر اهواز – استانبول – اهواز از 7 شهریور امسال و یک پرواز هفتگی نیز در مسیر کرمان – استانبول – کرمان از تاریخ 8 شهریور در روزهای سه شنبه به صورت رفت و برگشت برقرار کرد.

