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۲۹ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۵

پروازهای هفتگی مسیر اهواز و کرمان به استانبول برقرار شد

مدیر کل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکتها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری از برقراری 2 پرواز هفتگی در مسیر اهواز – استانبول – اهواز و یک پرواز هفتگی نیز در مسیر کرمان – استانبول – کرمان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا رستمیان بابیان این خبرگفت: تاکنون در مسیرهای تهران، شیراز، تبریز، مشهد و ارومیه توسط شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی پرواز بصورت هفتگی انجام می شده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاهها , شرکت ها و موسسات هوانوردی افزود: سازمان هواپیمایی کشوری در راستای ایجاد مسیرهای پروازی علاوه بر مسیرهای فوق دو پرواز هفتگی نیز در روزهای دوشنبه – پنجشنبه در مسیر اهواز – استانبول – اهواز از 7 شهریور امسال و یک پرواز هفتگی نیز در مسیر کرمان – استانبول – کرمان از تاریخ 8 شهریور در روزهای سه شنبه به صورت رفت و برگشت برقرار کرد.
 

کد مطلب 1388065

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