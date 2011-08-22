امیر خوش‎خبر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهارداشت: استرالیا، قزاقستان و چین تیم‎هایی هستند که درخواست خود را با فدراسیون والیبال مطرح کرده‎اند تا بتوانند زودتر به ایران سفر کنند و در این فاصله برگزار کننده دیدارهایی با تیم ملی ایران باشند.

وی با بیان اینکه هزینه سفر زودهنگام تیم‎ها پیش از آغاز رقابت‎های قهرمانی مردان آسیا برعهده خودشان است، تصریح کرد: قزاق‎ها این شرط را پذیرفته‎اند. استرالیا و چین نیز همچنان پیگیر سفر زودهنگام به ایران هستند اما هنوز زمان حضور این تیم‌ها در تهران مشخص نشده است.

سرپرست تیم ملی والیبال تاکید کرد: در صورتی که تیمی زودتر از زمان برگزاری رقابت‌های قهرمانی آسیا به ایران سفر کند، دیدارهای تدارکاتی دوباره‌ای در برنامه تیم ملی والیبال لحاظ می‌شود، در غیر این صورت تمرینات تیم ملی تا زمان آغاز مسابقات بدون دیدار تدارکاتی در تهران پیگیری می‌شود.

خوش‌خبر به حضور تیم ملی والیبال در تورنمنت بین‌المللی اسلوونی و بعد از آن سفر به اسلواکی اشاره کرد و گفت: این دو سفر آخرین سفرهای برون مرزی تیم ملی والیبال پیش از آغاز مسابقات قهرمانی مردان آسیاست که با دیدارهای تدارکاتی همراه خواهد بود. بعد از آن فقط در صورتی دیدار تدارکاتی با تیم‌های آسیایی خواهیم داشت که شرایط سفر زودهنگام آنها به ایران مهیا شود.

وی در مورد فرهاد قائمی و مشکل خروج از کشور وی گفت: این بازیکن به دلیل مشکل خروج از کشور نمی‌تواند تیم ملی را در سفر به اسلوونی و اسلواکی همراهی کند در حالیکه قائمی یکی از آماده‌ترین بازیکنان است. اما اینکه بعد از این دو تورنمنت و در صورت حل مشکل خروج از کشور قائمی، او در ترکیب تیم شرکت کننده در رقابت‌های قهرمانی آسیا قرار بگیرد یا نه به نظر ولاسکو بستگی دارد.

سرپرست تیم ملی والیبال از چگونگی پیگیری تمرینات تیم ملی والیبال ابراز رضایت کرد و گفت: به قول خولیو ولاسکو پس از چند ماه تمرین، از دو هفته پیش تمام ملی‌پوشان در کنار هم در تمرینات شرکت دارند.