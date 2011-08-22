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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ساخت هتل در حریم آتشگاه اصفهان خلاف معاهدات جهانی است

ساخت هتل در حریم آتشگاه اصفهان خلاف معاهدات جهانی است

یک وکیل دادگستری گفت: صدور مجوز ساخت هتل در حریم آتشگاه اصفهان خلاف قواعد عرفی، ضوابط قانونی و مغایر با معاهدات جهانی دولت است زیرا دولت ایران به معاهده 1969 وین پیوسته و نمی تواند به عذر قوانین داخلی خودش معاهدات بین المللی را نادیده بگیرد.

محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری درباره دلایل حقوقی مخالفتش با ساخت هتل در حریم درجه یک آتشگاه به خبرنگار مهر گفت: در پاسداری از آثار باستانی سه ضابطه وجود دارد، یکی قانون مدنی است و دیگری قانون عمومی یعنی قانون اختصاصی که در حیطه اختیارات سازمان میراث فرهنگی است. و دیگری هم قواعد بین الملل است. با یک بررسی می توان فهمید که این صدور مجوز بر خلاف همه قوانین بوده است. چون تجاوز به حریم عین تجاوز به اصل اثر است.

دادخواه به نظر اداره حقوقی دادگستری در مورد حفظ میراث فرهنگی اشاره کرد و گفت: اداره حقوقی دادگستری در یک نظریه مشورتی که برای دادگستری اصفهان ارسال کرد به صراحت اعلام کرده که حفظ میراث فرهنگی نه تنها یک امکان و دریچه حقوقی است که می توان از آن استفاده کرد بلکه یک امر ملی است و به عنوان "امر به معروف و نهی از منکر" به استناد اصل هشتم قانون اساسی از آن یاد کرده است.

وی با بیان اینکه چگونه است که شهرداری به یک مالک خصوصی درخیابان سپاه اجازه ساخت و ساز ساختمان های 6 طبقه را نمی دهد اما ساخت و ساز در حریم آتشگاه را بلامانع می داند؟ ادامه داد: اداره حقوقی به عنوان مرجع رسمی و برتر مشورتی همه دستگاه های قضایی و اجرایی محسوب می شود و دستگاه ها مکلف هستند در هنگام اتخاذ تصمیمات، این نظر قضایی را مورد توجه قرار دهند پس این اقدام شهرداری برخلاف نظر صریح اداره حقوقی دادگستری است.

کد مطلب 1388069

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