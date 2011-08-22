توضیحات رجاء در مورد یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت قطارهای مسافربری رجاء در خصوص گزارش مهر با عنوان "سفر با قطار؛ داد مسافران از تهویه و تاخیر"، توضیحاتی ارائه داده است.

بر اساس اعلام روابط عمومی رجاء، برابر بررسیهای به عمل آمده ارائه صبحانه به مسافرین قطار پردیس (6 و 50 دقیقه پنج شنبه 6 مرداد 90) مطابق با روال معمول و پس از کنترل بلیت مسافرین تمامی سالنها انجام گرفته و هیچگونه نارضایتی و اعتراضی در این خصوص گزارش نشده است.

ضمنا با توجه به ساختار قطارهای پردیس و متمرکز بودن اقلام پذیرایی در کترینگ سالنهای ابتدایی و انتهایی، فرایند پذیرایی از مسافرین سالنهای طرفین آغاز و تا رسیدن به محل استقرار مسافر سالن 4، مدت زمان کوتاهی سپری گردیده است.

در خصوص مشکلات پخش فیلم، طی بررسیهای به عمل آمده در تاریخ 24 تیر ماه سال جاری 250 عدد دی وی دی از فیلم مورد نظر تهیه و برای استفاده در قطارها توزیع شده است ولی ظاهرا به رغم تایید مسئولین ذی ربط، دی وی دی های مربوطه قابل پخش در دستگاهها نبوده و پس از دقایقی، پخش فیلم با مشکل مواجه گردیده است که موضوع به شرکت مربوطه منعکس شد و مقرر گردید در اسرع وقت با استفاده از لیست به روز شده فیلمهای مورد تایید، نسبت به تهیه مجدد به تعداد مورد نیاز برای توزیع در قطارهای پردیس اقدام نماید.

در خصوص تاخیر قطار و مدت زمان سیر آن گفتنی است ؛ مدت زمان سیر ترن ست در مسیر تهران - مشهد 8 ساعت و 20 دقیقه است. لذا زمان اعلام شده در متن گزارش درست نیست. از این رو، مجموع تاخیر قطار یاد شده 50 دقیقه بوده است که منشاء فنی نداشته است.

موضوع کسری بعضی از ضامن های صندلیها صحیح است، این موضوع حدود دو ماه است اتفاق افتاده که قطعه مورد نظر در حال تامین است که امیدواریم بزودی این مشکل حل شود.

ضمنا بر اساس پیگیریهای به عمل آمده هیچگونه مشکلی در سیستم صوتی و تصویری قطار وجود نداشته است. همچنین دمای سالن مورد نظر (سالن 4) در سمنان 23 و در انتهای سفر 27 درجه بوده که دمای مطلوب است.

توضیح مهر:

اینکه گفته شده هیچگونه نارضایتی گزارش نشده است نمی تواند به این معنا باشد که مسافران اعتراضی نداشته اند. زیرا آنچه مسافر همان قطار مشاهده کرده است، سئوالات مکرر مسافران از پرسنل قطار برای زمان توزیع صبحانه بود. اینکه بعد از گذشت یک ساعت از حرکت قطار، صبحانه توزیع می شود آیا تاخیر نیست؟

اینکه عنوان می شود قطار مذکور با 50 دقیقه تاخیر به مقصد رسیده است، آیا نمی تواند تایید مشکلات موجود باشد. حال اگر 50 دقیقه تاخیر از نگاه مسئولان رجاء اهمیتی ندارد، جای سئوال است.

در مورد خرابی ضامن صندلیها جای تشکر دارد که مسئولین مربوطه پذیرفته اند که این مشکل حدود دو ماه است وجود دارد و تاکنون نیز رفع نشده است. آن هم در اوج زمان سفرهای تابستانی که می بایست بیشترین امکانات رفاهی را برای مسافران در نظر گرفت.

آیا عرق ریختن از سر و روی مسافران در دمای 23 و 27 درجه که مورد تائید مسئولان قطار است، نباید مشکل تلقی شود.

البته خبرگزاری مهر از پاسخگویی روابط عمومی رجاء و اینکه پذیرفته اند که برخی مشکلات در قطارهای گران قیمت مسافربری وجود دارد، تشکر می کند.