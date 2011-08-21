به گزارش خبرنگار مهر، کوت عبدالله در گاومیش آباد محله ای در جنوب شرقی حاشیه شهر اهواز است. مردم این منطقه از طریق گاومیش داری، گاوداری و پرورش اسب امرار معاش می کنند و از لحاظ امکانات رفاهی و بهداشتی بسیار محرومند.

گاومیش در محله کوت عبدالله اهواز را نمی توان از زندگی مردم این منطقه جدا کرد چون درآمدی که از فروش لبنیات آن بدست می آورند برای امرار معاش آنها حیاتی است.

15 هزار گاومیشی که در این محله ها زندگی می کنند؛ بیشتر اوقات خود را در آب سپری می کنند. اما در کنار آنها کودکان دامداران این محله ها نیز همبازی گاومیشها برای شنا در رودخانه هستند.

آب همان رودخانه ها و شط هایی که تن گرم گاومیش را می شوید، اوقات فراغت کودکان این محله را هم پرمی کند چون گاومیش هیکل عظیمی دارد و خوب می توان روی دوشش سوار شد.

بله، در سایه بی توجهی متولیان اوقات فراغت، گاومیشها مسئولیت پرکردن این اوقات را برای کودکان این محله به عهده گرفته اند....

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گزارش از فاطیما کریمی

عکس از مجتبی گهستونی