احسان عباسلو که در انتقاد به گزارش روز گذشته مهر با تیتر «صندلی‌های خالی؛ مخاطبان اصلی طرح منشور اخلاق نویسندگی» با گروه فرهنگ و ادب تماس گرفته بود، بیان کرد: خانه کتاب تصمیم داشت بحث درباره منشور نویسندگی را در جلساتی با نویسندگان دنبال کند و نظر آنان را درباره این طرح جویا شود. بنابراین قرار شد جلسات در سرا که امکانات مناسبی دارد، برگزار شود.

وی ادامه داد: ماهیت این نشست‌ها با سایر جلسات سرای اهل قلم کاملا متفاوت است و طبیعی است که استقبال چشمگیری از نشست بررسی منشور اخلاق نویسندگی نشود؛ چون علاوه بر این، ما بنا نداشتیم این نشست‌ها با تبلیغ فراوان مخاطب جذب کند.

این نویسنده در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه «اگر قرار نیست برای این نشست‌ها اطلاع‌رسانی شود، چرا خبر برگزاری آن از سوی سرای اهل قلم به رسانه‌ها اعلام می‌شود؟» گفت: این نشست‌ها هم یکی از برنامه‌های سرا است که طبیعتاً در فهرست این برنامه‌ها به اطلاع افکار عمومی می‌رسد.

عباسلو با بیان اینکه سرای اهل قلم از نداشتن فضاهای متنوع در رنج است، اظهار داشت: به دلیل برخی کاستی‌ها از جمله سیستم‌ صوتی و امکانات سرمایشی ناگزیریم جلسه‌ای را که می‌شود در فضای کوچک‌تر برگزار کرد در سالن اصلی سرا برپا کنیم که طبیعتاً خالی بودن صندلی‌های این سالن سئوال‌انگیز می‌شود.

وی در پایان از عدم همراهی دانشگاه‌ها برای تبلیغ برنامه‌های سرای اهل قلم و اطلاع‌رسانی مناسب به دانشجویان انتقاد کرد.