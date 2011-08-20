«مدیریت ارتباطات» به شماره شانزدهم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس تقی‌پور، مدیرمسئول ماهنامه در سرمقاله این شماره با عنوان «شبکه‌های اجتماعی؛ فرزندان ناخلف؟» به دردسرهایی که شبکه‌های اجتماعی برای حکومت‌ها ایجاد کرده پرداخته و در ابتدای آن، آورده است: بحث بر سر تضادی است که فناوری‌های مبتنی بر اینترنت همانند شبکه‌های اجتماعی بر سر راه سیاستمداران و دولت‌ها ایجاد کرده‌اند؛ فناوری‌هایی که از یک سو و به هزار و یک دلیل نمی‌توان ندیدشان و از سوی دیگر و شاید فقط به یک دلیل نمی‌توان رهایشان کرد.

حسن بشیر نیز در صفحات ثابت خود در این ماهنامه که با عنوان «رسانه‌های بیگانه: قرائتی با تحلیل گفتمانی» منتشر و در آن به تحلیل آخرین اخبار مهم رسانه‌های جهان می‌پردازد در این شماره سقوط و محاکمه فرعون مصر، دیپلماسی توطئه در سطح رسانه‌ها، توطئه علیه انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی و تحلیل برخی از رسانه‌های بیگانه در این زمینه‌ها را مورد توجه قرار داده است.

«شبکه‌های اجتماعی و بحران انگلیس» به قلم محمد سلطانی‌فر یکی دیگر از تحلیل‌های منتشر شده در این شماره از ماهنامه مدیریت ارتباطات در رابطه با شبکه‌های اجتماعی است.

اما نگین حسینی در مقاله‌ای تحلیلی به بررسی لطیفه‌های موسوم به «پـَـ نـَـ پـَـ» از دیدگاه ارتباطی پرداخته و حمید ضیایی‌پرور نیز در یادداشتی با عنوان «مصائب وایمکس در ایران» موضوع ظرفیت‌های خالی وایمکس در تهران را در این نشریه مورد توجه قرار داده است.

در این شماره از ماهنامه مدیریت ارتباطات محیا برکت با سعیدرضا عاملی، رئیس دانشکده مطالعات جهان، به گفتگو نشسته است. عاملی در این گفتگو با اظهار اینکه بی‌توجهی به فضای مجازی، فیس‌بوک را بزرگ کرد گفته است: این خطر وجود دارد که جهان مجازی ایرانی مستعمره جهان مجازی آمریکایی شود. عاملی تعداد کاربران فیس‌بوک را 900 میلیون نفر اعلام کرده است.

در این گفتگو ابعاد مختلفی از فلسفه وجودی شبکه‌های مجازی و آسیب‌ها و فرصت‌های آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

در شانزدهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات، پرونده‌ای نیز به کوشش حمید سلیمانی با موضوع «نامه» منتشر شده و در آن آثار و گفتاری از مریم جعفری، رامین مهمانپرست، منصوره اتحادیه، اسدالله بادامچیان و محمد خباز در مورد بررسی نقش «نامه» در عصر ارتباطات، نامه‌های رئیس‌جمهور، نامه‌هایی برای فردا، نامه‌نگاری دوحزب مؤتلفه و مشارکت و نگارش نامه سرگشاده برای مسئولان منتشر شده است.

روخوانی مجموعه نامه‌های«طاهره، طاهره عزیزم» غلامحسین ساعدی توسط علی دهقان و مقاله‌ای از دکتر همایون کاتوزیان درباره صادق هدایت نیز از دیگر بخش‌های این پرونده است.

ماهنامه مدیریت ارتباطات به مدیرمسؤولی امیرعباس تقی‌پور و سردبیری امیر لعلی با قیمت دو هزار تومان منتشرشده است.