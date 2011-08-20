خدایا درهای بهشت را به رویم بگشا

دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ افْتَحْ لی فیهِ أبوابَ الجِنانِ

واغْلِقْ عَنّی فیهِ أبوابَ النّیرانِ

وَوَفّقْنی فیهِ لِتِلاوَةِ القرآنِ

یا مُنَزّلِ السّکینةِ فی قُلوبِ المؤمِنین

به نام خداوند بخشایشگر

خدایا در این روز درهاى بهشت را برویم باز کن

و درهاى آتش جهنم را برویم ببند

و در آن براى تلاوت قرآن توفیقم ده

اى نازل کننده آرامش در دلهاى مؤمنان

گذری کوتاه بر ابعاد دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان

در نوزدهمین روز از ماه مبارک و پرخیر و برکت رمضان بواسطه دعای این روز، از خالق خود گشایش درهای بهشت، مصون ماندن از آتش جهنم و قرائت عمیق قرآن کریم را طلب می کنیم .

گشایش درهای بهشت

بهره مندی از آخرت نیک و رود به بهشت وعده داده، آرزوی هر انسان هوشمند و عاقلی است، برای رسیدن به این مهم باید بدرستی زندگی کرده و در مسیر حق و حقیقت گام برداریم و همواره خدا را به یاد داشته باشیم .

ماه مبارک رمضان فرصتی بسیار مغتنم برای انجام اعمال خیر و دستیابی به ثوابهایی که خیرات و برکات معنوی برایمان به ارمغان داشته و طی طریق انسانی را برای ما هموار، دستیابی به آخرت نیک را تسهیل کنند .

سوره نساء، آیه 124: وَمَن یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَکَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ یُظْلَمُونَ نَقِیرًا؛ و کسانى که کارهاى شایسته کنند چه مرد باشند یا آن در حالى که مؤمن باشند آنان داخل بهشت مى‏شوند و به قدر گودى پشت هسته خرمایى مورد ستم قرار نمى‏گیرند.

سوره مؤمنون، آیه 11: الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ؛ همانان که بهشت را به ارث مى‏برند و در آنجا جاودان مى‏مانند.

برای هر روز هفته ذکری عنوان شده که صد مرتبه گفته شود:

ذکر روز یکشنبه