محفل انس با قرآن با حضور انور شحات انور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاری برجسته مصری انور شحات انور هم اکنون در کشور ما حضور دارد و در استانهای دیگر کشور میهمان قاریان و علاقه مندان به قرآن کریم است به همین مناسبت روز یکشنبه 30مرداد ساعت 21 و 30 دقیقه محفل انس با قرآن کریم با حضور مسئولان، قاریان و گروه های تواشیح استان در محل مصلای کوت عبدالله برگزار خواهد شد. برگزاری محافل انس با قرآن تا دوشنبه 31مرداد ادامه داشته و محفل دیگری نیز در محل مسجد الزهرای کوی سعدی اهواز برگزار خواهد شد.

سرپرست اوقاف خوزستان با اشاره به حضور انبوه مردم و به خصوص جوانان و نوجوانان در سالهای گذشته در این محافل اضافه کرد: این حضور پرشور نشان علاقمندی و دلبستگی قاطبه مردم به فرهنگ اصیل اسلامی و قرآنی است که جا دارد تمامی ارگانها و نهادها در حد توان خود در این عرصه ها ورود کرده و زمینه را برای ترویج این فرهنگ غنی و انسان ساز فراهم کنند.



سید علی میرمحمدی ضمن تاکید بر لزوم ایمن کردن جامعه با فرهنگ قرآن و اهل بیت(ع) افزود: نوجوانی بهترین دوره برای یادگیری قرآن و دور شدن روح پاک انسان از وسوسه هاست.



میرمحمدی در پایان ماه مبارک رمضان را بهترین بستر برای آشتی جامعه با قرآن نامید و افزود: ازعموم علاقمندان به کلام الله مجید دعوت به عمل می آید که با حضور در این محافل قرآنی دلها را با یاد خدا جلا دهند.



سرپرست اداره ‌کل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان در این خصوص عنوان کرد: محافل انس با قرآن کریم همه ساله توسط سازمان اوقاف و امورخیریه در سراسر کشور برگزار می شود که امسال در استان خوزستان و طبق روال سالهای گذشته این محافل با حضور یکی از قاریان برجسته مصری و با حضور مردم و جوانان علاقمند و مشتاق قرآن و همچنین با حضور مسئولین استانی در اهواز برگزار می شود.