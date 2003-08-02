هر كجا كه به قانون اساسي عمل نكرده ايم، با ناكامي مواجه شده ايم

وي در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار سياسي "مهر" افزود: قانون اساسي معين و مشخص است و همه سازوكارهاي اساسي جامعه نيز در درون آن مشخص و معين شده است و ما هر كجا توانسته ايم به آن عمل كنيم، موفق بوده ايم و هر كجا از قانون اساسي دور شده ايم، ناكام مانده ايم.

ذاكاني تاكيد كرد: ملاك اساسي اين است كه آيا ما در مقام حرف و قول مي خواهيم پايبند به به ارزشهاي اسلامي و قانون اساسي باشيم و در عمل منكر اين پايبندي باشيم كه اين موضوع امكان پذير نيست و مردم نيز فريب اين حرفها را نمي خورند زيرا مردم ما مردم فهيم و باهوشي هستند.

رئيس سازمان بسيج دانشجويي در ادامه خاطرنشان كرد: وفاق در دايره نخبگان اجتماع معني خودش را پيدا مي كند كه تجلي آن در سطح اجتماع وحدت كلمه است كه خود وحدت كلمه نيز يكي از اركان اساسي پيروزي انقلاب اسلامي است.

وي اضافه كرد: وقتي ما مي توانيم بحث وفاق را مطرح كنيم و به ايجاد آن اميد داشته باشيم كه اين تسري و مايه وحدت مبتني بر يك سلسله اصول و پارامترهايي باشد كه يكي از اركان پيروزي انقلاب اسلامي و استمرار آن بوده است.

وي در ادامه با اشاره به اين مطلب كه اگر وفاق حول ارزشهاي اسلامي شكل نگيرد، هيچ وقت نمي تواند با ابتدايي صحيح آغاز شده و به انتهاي خيري منتهي شود، اظهار داشت: اگر انتظار داشته باشيم وفاق بر اساس يك سلسله حركتهايي مقطعي و زود گذر سريع شكل بگيرد، اين انتظار درستي نيست. وفاق بايد مبتني بر يك سلسله بنيانها و اساسهايي باشد كه بر اساس آن بتوان اتفاق نظر بين نخبگان جامعه به وجود آورد.

ذاكاني ادامه داد: در مسير وفاق همان ارزشهاي مبتني بر اسلام و رهبري اجتماع مايه اساسي هستند كه نخبگان مي توانند حول آن جمع شوند. قانون اساسي نيز ميثاق ملي است كه بر گرفته از همين ارزشها است و انديشه هاي نوراني حضرت امام (ره) ميراث گرانقدري است كه امروز به دست ما سپرده شده است و انقلاب اسلامي حاصل تلاش چند هزار ساله جبهه حقي است كه به ويژه بعد از اسلام و به خصوص در دوران نهضت شيعي شرايط را به سمتي برده كه امروز حاكميت اسلام را در عرصه عمل به منصه ظهور رسانده است.

وي تاكيد كرد: بر اين اساس اگر بخواهد اتفاق نظري به وجود بيايد حتما بايد بر اساس اين محورها شكل بگيرد درغير اين صورت هرگونه عملي اقدامي تاكتيكي و گذرا است كه در حقيقت نمي تواند يك نتيجه و محصول جدي داشته باشد.

وي با تاكيد بر اينكه اختلافات كنوني ناشي از اين است كه بيشتر گروهها فقط در مقام حرف دم از وفاق مي زنند اما در عمل طور ديگري عمل مي كنند، خاطرنشان كرد: فرمايشات و وصاياي حضرت امام مشخص و معين است و كسي نمي تواند آن را كتمان كند، همه ما فرمايشات حضرت امام (ره) را ديده و شنيده ايم.

وي همچنين گفت: بخش بعدي اين است كه همه بايد التزام جدي داشته باشند به اينكه قول و عملشان يكي شود و شرايط به سمتي برود كه وقتي ادعا مي كنند به ارزشهاي اسلامي پايبند هستيم واقعا پايبند باشند، زيرا ارزشهاي اسلامي كاملا مشخص و معين است. يعني اگر كسي گفت كه استكبار ستيزي را نفي مي كنم و قائل به آن نيستم و پس از آن بگويد من به انقلاب اسلامي معتقدم مي توان فهميد كه اين فرد دروغ مي گويد.

ذاكاني ادامه داد: كساني كه حرفهاي صريح حضرت امام را زير پا مي گذارند و بعد اعلام مي كنند از امام تبعيت مي كنيم، اين سخن آنان قابل قبول نخواهد بود.

وي افزود: تشخيص سره از ناسره براي فرهيختگان مشخص و معين است و براي مردم نيز با توجه به سياسي بودن و فهيم بودن كاملا مشخص است.

