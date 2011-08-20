به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین رجبی ظهر شنبه در جلسه ستاد بحران شهرستان طارم با بیان این مطلب، اظهار کرد: تلاش بخش‌های مختلف در خاموش کردن آتش قابل تقدیر است اما باید به این نکته توجه کرد که مسئولان باید برای جلوگیری از آتش‌سوزی، برنامه‌ریزی کنند تا از این پس شاهد آتش‌سوزی در این حد نباشیم.

وی خواستار برخورد قاطع با عوامل آتش‌سوزی در مراتع شد و گفت: مسئولان شهرستان باید به‌زودی عامل یا عاملان ایجاد آتش‌سوزی در مراتع روستای هزاررودبه دستگاه قضایی معرفی کنند.

فرماندار طارم همچنین خواستار همکاری همه دستگاه‌های اجرایی این شهرستان با ستاد بحران شد و افزود: همه دستگاه‌های اجرایی این شهرستان باید برنامه‌های ستاد کنترل بحران را اجرا کنند.

رجبی در ادامه بر مدیریت آب و منابع آبی تأکید کرد و گفت: برای بهره‌برداری از منابع آب باید برنامه‌ریزی درستی صورت گیرد.

وی همچنین ضرورت اصلاح الگوی مصرف در زمینه آب را انکارناپذیر دانست و افزود: همه بخش‌های این شهرستان باید در اصلاح الگوی مصرف آب گام بردارند.

رجبی، موضوع آبیاری قطره‌ای در کشاورزی و استفاده از آبیاری بارانی در شهرستان را مهم ارزیابی کرد و گفت: طارم باید به این سو حرکت کند که در آینده نزدیک حداقل 30 درصد آبیاری کشاورزی شهرستان به‌صورت قطره‌ای صورت گیرد.

رجبی خواستار ایجاد کمیته‌ای جهت ترویج و بهبود مصرف آب در این شهرستان شد و گفت: موضوع آب کشاورزی باید جدی گرفته شود.

فرماندار شهرستان طارم به موضوع آب روستای گیلوان اشاره کرد و یادآور شد: این مشکل باید به سرعت رفع شود.