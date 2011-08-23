جعفر درویش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: ژیمناستیک در اولویت سوم رشته های اعزامی فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی در اعزام به یونیورسیاد قرار داشت. به همین خاطر هزینه های اعزام وبحث فنی شامل انتخاب ورزشکار و مربی و برپایی اردوهای هر دو تیم ایروبیک و ژیمناستیک هنری ایران برعهده فدراسیون ژیمناستیک بود.

وی افزود: ما پس از اعلام آمادگی برای همکاری با فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی، اردوهای خود را منطبق بر وضعیت ورزشکاران اعزامی برنامه ریزی کردیم تا ملی پوشان دانشجو بتوانند بیشترین فرصت را برای تمرین و آماده سازی بدست آورند.

سرپرست فدراسیون ژیمناستیک بیان کرد: ژیمناستیک پیش از این یک بار و تنها در یونیورسیاد سال 2007 تایلند و تنها با حضور دو ورزشکار راهی این رقابتها شده بود که حاصل آن کسب عناوین دو رقمی و ناکامی در راهیابی به فینال بود.

وی ادامه داد: این رشته جزء رشته های ورزشی است که اکثر قهرمانان آن جوان بوده و در حین تحصیل هستند و همین مسئله کار را برای ما سخت تر می کرد. در این دوره از مسابقات شاهد حضور بیش از 200 ورزشکار در قالب 46 تیم جهان بودیم.

درویش زاده خاطرنشان کرد: تیم ژیمناستیک برای اولین بار با ترکیب کامل شش نفره راهی این مسابقات شد و توانست برای اولین بار در یک میدان بزرگ شبیه سازی شده به المپیک در رده نوزدهم جهان بایستد. در کنار آن هادی خناری نژاد با راهیابی به فینال دارحلقه آن هم در میان نزدیک به 100 ورزشکار جهان عملکرد بسیار قابل قبولی را ازآن خود ه نمایش گذاشت.

وی در مورد این که آیا قصد دارید از فضای همکاری دو طرفه با فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی بیش از این استفاده کنید، گفت: قطعا همین طور خواهد بود. ژیمناستیک می تواند یکی از ورزشهای دانشگاهی محسوب شود و فدراسیون ما در بحث همگانی و قهرمانی آن می تواند همکاری های خوبی با بخش دانشگاهی داشته باشد.

سرپرست فدراسیون ژیمناستیک در مورد حضور با تاخیر داوران ژیمناستیک هنری و از دست دادن فرصت قضاوت در دور مقدماتی یونیورسیاد دانشجویان جهان گفت: داوران در مسابقات مختلف بنا بر نظر و دعوت فدراسیون های جهانی راهی مسابقات می شوند. این مسئله در خصوص فیزو(فدراسیون جهانی ورزش دانشجویی) هم مستثنی نبوده است. داوران خودشان به طور مستقیم با فدراسیون های جهانی ارتباط داشته و تنها هماهنگی اعزام آنها توسط فدراسیون مربوطه صورت می گیرد.

وی ادامه داد: به هر حال داوران از برنامه قضاوت خود اطلاع دارند. ما باید برای بررسی بیشتر این مسئله منتظر بازگشت تیم بوده و از آنها در این خصوص جویای مسائل مربوطه شویم.

بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان از 21 مرداد تا اول شهریور ماه در شنژن چین برگزار می شود.