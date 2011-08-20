به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی در مراسم افتتاح ساختمان جدید کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در تدوین نقشه جامع علمی کشور بسیاری از مبانی انقلابی و اسلامی را فضلای حوزوی طراحی و پایه‌گذاری کردند.

نگرش اسلامی به علم و علوم انسانی در نقشه جامع علمی را مدیون فضلای حوزوی هستیم

وی افزود: نگاه و نگرش اسلامی به علم و علوم انسانی در نقشه جامع علمی را مدیون فضلای حوزوی هستیم که در تعامل با دانشگاهیان همراهی دوجانبه خوبی را از دو طرف شاهد بودیم.

نقش فعال کمیسیون حوزوی در تدوین سند تحول نظام آموزش و پرورش

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران افزود: در تدوین سند تحول نظام آموزش و پرورش کشور نیز دوستان ما در کمیسیون حوزوی نقش فعالی را داشتند. فلسفه تعلیم و تربیت علی‌رغم کارهای خوبی که در دانشگاه صورت گرفته بود نیازمند نگاه عمیق حوزوی بود، که این کار توسط کمیسیون حوزوی، انجام شد.

تصویب منشور تعلیم و تربیت قبل از شروع سال تحصیلی

دکتر مخبر دزفولی اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی قبل از شروع سال تحصیلی جدید منشور تعلیم و تربیت را به تصویب خواهد رساند و سپس سند تحول نظام آموزش و پرورش را که محصول کار مشترک حوزه و دانشگاه است را به تصویب خواهد رساند.

تعامل بسیار خوب حوزه و دانشگاه در تدوین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به تعامل بسیار خوب حوزه و دانشگاه در تدوین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تبلور وحدت حوزه و دانشگاه در این طرح‌هاست که می‌توانیم این وحدت را در یک نگاه عملی نشان دهیم.

پشتیبانی رهبر معظم انقلاب و بزرگان حوزه از این حرکت

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: رهبر معظم انقلاب و بزرگان حوزه از این حرکت پشتیبانی کرده‌اند و بر عمق دادن و تقویت این کارها تاکید داشته‌اند و امیدواریم این شجره طیبه(شورای تخصصی حوزوی) روزبروز تکمیل‌تر شود و آثار و برکات آن در صحنه‌های گوناگون دیده شود.

وی خاطرنشان کرد: فضلای ما در شورای تخصصی حوزوی خود را به حوزه فرهنگ محدود نکنند و برای حوزه‌هایی مانند اقتصاد، امور اداری، مسائل اجتماعی هر جا که نیاز به سازماندهی بنیان‌های فکری و عقیدتی با جهت‌گیری‌های اسلامی و انقلابی وجود دارد باید ورود پیدا کنند.