تشکیل کارگروه تدوین سند راهبردی امور نخبگان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین اخوان شامگاه جمعه در آیین ضیافت افطاری نخبگان استان قم که با حضور استعدادهای بر‌تر و خانواده‌های ایشان، استاندار و معاونین وی و همچنین برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی قم در مجتمع یاوران مهدی(عج) برگزار شد، در سخنانی با اشاره به برنامه‌های بنیاد ملی نخبگان در سال جاری اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در جمع مسئولین بنیاد ملی نخبگان و سایر بخش‌های مرتبط، بر تدوین سند راهبردی امور نخبگان کشور تاکید کردند که در این راستا کارگروه تدوین سند راهبردی نخبگان تشکیل و این سند در حال تدوین است.



وی افزود: در راستای تدوین برنامه‌های جامع فرهنگی نخبگان نیز کارگروهی تشکیل شد که دفتر بنیاد نخبگان استان نیز در این کارگروه شرکت دارد.



اخوان در ادامه عنوان داشت: در راستای برقراری تعامل بیشتر بین نخبگان و دانشگاه‌های استان جلساتی با هیئت رئیسه پنج دانشگاه در قم تشکیل شد که در سال تحصیلی جدید نیز با سایر دانشگاه‌ها این جلسه برگزار می‌شود.



سیاست‌های کلی بنیاد ملی نخبگان



رئیس دفتر بنیاد نخبگان استان قم به سیاست‌های کلی بنیاد ملی نخبگان اشاره کرد و اظهار داشت: پشتیبانی مادی و معنوی از نخبگان کشور، شناسایی، هدایت و حمایت نخبگان به منظور ارتقاء تولید علم در کشور، کشف، جذب و پرورش استعداد‌ها و حمایت از شخصیت‌های جامع الشرایط علمی، حمایت از نخبگان برای انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و کارآفرینی، ایجاد هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با نخبگان و نظارت بر فعالیت‌های مربوط به آنان در جهت اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب، کمک به فراهم کردن تسهیلات و امکانات لازم برای دسترسی محققان و نخبگان به تحقیقات جهانی و انتقال فناوری‌های جدید به کشور در راستای تحقق اهداف توسعه علمی و متوازن کشور از جمله اهداف بنیاد ملی نخبگان در کشور است.



امضای تفاهم نامه بنیاد نخبگان با قرار‌گاه سازندگی خاتم الانبیاء



وی همچنین در خصوص برقراری ارتباط بیشتر نخبگان با بخش صنعت و پروژه‌های عمرانی ابراز داشت: تفاهم نامه‌ای بین بنیاد ملی نخبگان و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء امضا شده است تا از این پس از نخبگان در پروژه‌های ملی و استانی استفاده شود.



رئیس دفتر بنیاد نخبگان استان قم در ادامه به پرداخت هدیه به نخبگانی که تازه ازدواج کردند اشاره کرد و افزود: این مصوبه به دفا‌تر استانی ابلاغ شده است و به آن دسته از نخبگانی که عضو بنیاد هستند و از این پس ازدواج کنند، مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان هدیه به آنها اهدا می‌شود.



وی در ادامه عنوان کرد: آیین نامه نخبگان هنری هنوز به تصویب نرسیده است و امیدواریم تدوین این آیین‌نامه تا پایان سال جاری به اتمام برسد و نخبگان هنری نیز به جمع اعضا بپیوندند.