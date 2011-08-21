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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۸:۵۸

نمایش"موشه رو کی می‌خوره" تله تئاتر می‌شود

نمایش"موشه رو کی می‌خوره" تله تئاتر می‌شود

نمایش"موشه رو کی می‌خوره" به کارگردانی امیر مشهدی عباس برای پخش در شبکه نمایش خانگی به صورت تله تئاتر تصویربراری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش"موشه رو کی‌می خوره" به کارگردانی امیر مشهدی عباس که سال 88 در تالار هنر روی صحنه رفته بود قرار است برای پخش در شبکه نمایش خانگی به صورت تله تئاتر نیز تصویربرداری شود.

تصویربرداری این نمایش تلویزیونی آخر هفته آغاز می‌شود و در حال حاضر مراحل بازسازی دکور و لباس را می‌گذراند. امیر سماواتی تهیه کننده و کارگردان سینما کارگردان تلویزیونی وعلی‌اکبر قاضی‌نظام تهیه‌کننده این تله تئاتر کودک هستند.

نمایش "موشه رو کی می‌خوره" در نخستین جشنواره کودک و نوجوان ایثار و شانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک ونوجوان مورد تقدیر قرار گرفت. این نمایش در جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر نیز در بخش مرور تئاتر تهران در سال 88 حضور داشت.
 

کد مطلب 1388139

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