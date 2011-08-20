به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حمید پارسانیا امروز شنبه در مراسم افتتاح ساختمان جدید کمیسیون حوزوی با حضور دبیر و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگان شورای عالی حوزه‌های علمیه و نمایندگان بیوت مراجع عظام تقلید افزود: کمیسیون حوزوی فعالیت خود را در سال 85 آغاز کرد و امروز در آستانه آن است که کار خود را بصورت شورای تخصصی حوزوی آغاز کند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: امروز کار کمیسیون به صورت نهادینه برای همکاری با عالی‌ترین سطح مدیریت فرهنگی کشور یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته است.

وی افزود: مجموعه کمیسیون حوزوی که به شورای تخصصی حوزوی ارتقا یافته است، مرکزی است که فضلای حوزه‌های علمیه طرح‌ها و ایده‌های خود را در آن مطرح کرده و از این طریق در تصمیم‌سازی‌های شورای عالی نقش‌آفرینی کنند.