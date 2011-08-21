  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۰۴

مجموعه "لبه آتش" تدوین می‌شود

مجموعه "لبه آتش" تدوین می‌شود

مجموعه تلویزیونی"لبه آتش" به کارگردانی جواد افشار مراحل تدوین را پشت سر می‌گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تدوین مجموعه را مریم جلالی و مجید حسنی انجام می‌دهند و به زودی آهنگساز مجموعه مشخص می‌شود. مجموعه تلویزیونی "لبه آتش" به تهیه‌کنندگی حمید آخوندی وعلیرضا جلالی برای شبکه یک تهیه می‌شود.

در این سریال حسن پورشیرازی، فرهاد قائمیان، امیررضا دلاوری، عبدالرضا زهره کرمانی، نگین صدق‌گویا، الناز حبیبی و پرویز سنگ سهیل بازی کردند. 
 
در خلاصه داستان مجموعه تلویزیونی "لبه آتش" آمده است: به دنبال اوج‌گیری مبارزات مردمی علیه رژیم پهلوی به رهبری امام خمینی (ره) و فرار شاه، آمریکا با اعزام ژنرال هایزر به تهران قصد دارد با اقداماتی نظامی با انقلاب اسلامی مبارزه کند. حضور همگانی مردم مسلمان در عرصه مبارزه و پیوستن خیل عظیمی از افسران، درجه داران و سربازان به صف انقلابیون شرایط را به گونه ای دیگر رقم می‌زند.
 
 
کد مطلب 1388150

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها