به گزارش خبرنگار مهر، تدوین مجموعه را مریم جلالی و مجید حسنی انجام می‌دهند و به زودی آهنگساز مجموعه مشخص می‌شود. مجموعه تلویزیونی "لبه آتش" به تهیه‌کنندگی حمید آخوندی وعلیرضا جلالی برای شبکه یک تهیه می‌شود.

در این سریال حسن پورشیرازی، فرهاد قائمیان، امیررضا دلاوری، عبدالرضا زهره کرمانی، نگین صدق‌گویا، الناز حبیبی و پرویز سنگ سهیل بازی کردند.

در خلاصه داستان مجموعه تلویزیونی "لبه آتش" آمده است: به دنبال اوج‌گیری مبارزات مردمی علیه رژیم پهلوی به رهبری امام خمینی (ره) و فرار شاه، آمریکا با اعزام ژنرال هایزر به تهران قصد دارد با اقداماتی نظامی با انقلاب اسلامی مبارزه کند. حضور همگانی مردم مسلمان در عرصه مبارزه و پیوستن خیل عظیمی از افسران، درجه داران و سربازان به صف انقلابیون شرایط را به گونه ای دیگر رقم می‌زند.



