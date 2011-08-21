مخالفت با افزایش هزینه پارک/ 30 دقیقه اول توقف در محدوده پارکبان رایگان است

مجتبی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: هرگونه مصوبه دریافت هزینه پارک حاشیه برای نیم ساعت اول توقف غیر قانونی است. همچنین طبق ماده 15 قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی شوراهای اسلامی شهر می توانند حق توقف را برای بعد از 30 دقیقه تصویب کنند که بعد از تصویب فرمانداری و وزیر کشور قابلیت اجرایی دارد.

وی همچنین درباره افزایش صد در صدی هزینه پارک حاشیه ای شهر تهران افزود: افزایش هزینه های جاری در حوزه حمل و نقل به طور کلی بر خلاف سیاستهای دولت است و افزایش جهشی این هزینه نمی تواند مبنای کارشناسی داشته باشد و احتمالا بدنبال درآمدزایی برای شهرداری تهران برنامه ریزی شده است.

دبیر شورای عالی ترافیک تصریح کرد: طبق تبصره دو ماده 15 قانون فوق، تمام درآمدهای حاصل از دریافت حق توقف در پارک حاشیه ای باید به خزانه دولت واریز شود تا در جهت توسعه پارکینگ عمومی از طریق شهرداری هزینه شود که تاکنون مبلغی از شوی شهرداری به خزانه واریز نشده است.

