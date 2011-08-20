اگر مسیحیان آماده باشند حاضریم مباهله کنیم

به گزارش خبرنگار، آیت الله العظمی جعفر سبحانی بعد از نماز ظهر و عصر شنبه در نوزدهمین روز از ماه مبارک رمضان در جلسه تفسیر قرآن در مجتمع آموزش عالی فقه قم با اشاره به آیه مباهله که در شان پیامبر(ص) و خاندان ایشان یعنی علی(ع) فاطمه(س) و حسنین(ع) نازل شده است اضافه کرد: علامه طباطبایی در رساله‌ای که به فارسی درباره معجزه نوشته است می‌گوید الان هم مباهله وجود دارد و انفس طیب و طاهر می‌توانند حق را بازگو کنند.



وی با بیان اینکه مباهله معجزه ماندگار و باقی اسلام است و امام صادق(ع) نیز فرموده‌اند می‌توانید مباهله کنید گفت: الان هم اگر مسیحیان آماده هستند ما آماده‌ایم مباهله کنیم و این گوی و این میدان.



این مرجع تقلید با اشاره به شخصیت والای امام علی(ع) به تشریح این شخصیت از دیدگاه آیات و روایات پرداخت و تصریح کرد: اگر کسی بخواهد درباره حضرت علی(ع) مطلبی بنویسد یکی از مهمترین راههای شناخت آیات قرآن است که در موارد متعدد وجود دارد همانطور که زندگی پیامبر(ص) را می توان براساس قرآن نوشت.



رئیس موسسه امام صادق(ع) بیان داشت: ما در کتاب "مفاهیم القرآن" یک جلد از آن را به زندگانی پیامبر(ص) اختصاص داده ایم.



این مفسر قرآن با اشاره به آیه "وانذر عشیرتک الاقربین ..." تصریح کرد: خداوند به پیامبر(ص) دستور داد تا نزدیکان و اقربین خود را به سوی توحید دعوت کند وقتی پیامبر مجلسی گرفت و علی(ع) برای 45 نفر آشپزی کرد هنوز سخنی به میان نیامده بود که ابولهب حرف نامربوطی زد و جلسه به ریخت و پیامبر(ص) مجددا این جلسه را بدون حضور ابولهب برگزار کرد و در همانجا علی(ع) را به عنوان خلیفه و جانشین معین ساخت.



امامت و نبوت در اسلام توام است



وی اضافه کرد: امامت و نبوت در اسلام توامان است و روزی که پیامبر(ص) به نبوت رسید علی(ع) را به امامت امت انتخاب کرد.



این مفسر قرآن تاکیدکرد: این تاریخ را همه مورخان شیعه و سنی جز ابن تیمیه که شیخ الاسلام اموی است مورد تایید قرار داده اند؛ نبوت پایه‌گذار و درختکاری است و کسی باید بعد از نبی بیاید و آن را آبیاری کند تا ثمر دهد.



استاد برجسته حوزه علمیه قم اضافه کرد: حضرت علی(ع) از وقتی که از شیر گرفته شد ایمان به پیامبر(ص) داشت و در یوم الدار تنها این ایمان را اظهار و ابراز کرد.



وی با اشاره به آیه ولایت یادآور شد: این آیه نیز یکی دیگر از مناقب امام را به تصویر می‌کشاند و برای اینکه حساسیت حسودان را بر نیانگیزاند از صیغه جمع استفاده کرده است.



آیت الله سبحانی با اشاره به شبی که علی(ع) جای پیامبر(ص) خوابید و هجرت اتفاق افتاد اظهار داشت: اینکه انسانی جان خود را برای حفظ اسلام به خطر بیندازد کار ساده‌ای نیست.



علی(ع) مظلوم زمانه خود بود



استاد برجسته حوزه علمیه با اشاره به روایتی در تأیید شخصیت امام علی(ع) بیان داشت: علی(ع) مظلوم زمان است زیرا با این همه فضیلت مجبور شد 25 سال خانه نشین شود و کسی که باید معارف دین را برای مردم تشریح کند دنبال حفر چاه و غرس نخل باشد.



وی با بیان اینکه معاویه را نمی‌توان در زمره صحابی دانست تاکیدکرد: معاویه اولین کسی بود که سب به صحابه را باب کرد و دشنام گویی به علی(ع) را ترویج داد.



ابراز علاقه مسیحیان به امام علی(ع)



مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه کتابهای فراوانی در منقبت امام نوشته شده است بیان داشت: برخی از این کتب از سوی مسیحیان نوشته شده که شعری 316 بیتی نمونه آن است.



وی تاکیدکرد: اشعه خورشید همه ابرها را پاره می کند و خودش را نشان می‌دهد؛ اموی‌ها و معاویه خیلی سعی کردند تا فضایل علی(ع) را تحت پوشش قرار دهند تا مخفی بماند اما کتب حدیثی شیعه و سنی مملو از این فضایل است.



