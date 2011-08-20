نتایج آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان می توانند با وارد کردن شماره پرونده، شماره داوطلبی و یا اطلاعات فردی در پایگاه الکترونیک سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org از نتیجه آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور مطلع شوند.

در این آزمون 78 هزار و 19 داوطلب پذیرفته شدند که از 27 تا 31 شهریورماه به مدت 5 روز فرصت دارند با مراجعه به سایت دانشگاه پیام نور، فرایند ثبت نام را انجام دهند.

به گزارش مهر، سازمان سنجش نتایج دو آزمون کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور را امروز شنبه 29 مردادماه اعلام کرد.

سه دوره فراگیر پیام نور در سال جاری 90 هزار داوطلب را پذیرش کرده است.