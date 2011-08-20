  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۹ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۳۶

نتایج آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور اعلام شد

نتایج آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور اعلام شد

سازمان سنجش آموزش کشور نتایج آزمون کارشناسی فراگیر دانشگاه پیام نور را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان می توانند با وارد کردن شماره پرونده، شماره داوطلبی و یا اطلاعات فردی در پایگاه الکترونیک سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org از نتیجه آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور مطلع شوند.

در این آزمون 78 هزار و 19 داوطلب پذیرفته شدند که از 27 تا 31 شهریورماه به مدت 5 روز فرصت دارند با مراجعه به سایت دانشگاه پیام نور، فرایند ثبت نام را انجام دهند.

به گزارش مهر، سازمان سنجش نتایج دو آزمون کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور را امروز شنبه 29 مردادماه اعلام کرد.

سه دوره فراگیر پیام نور در سال جاری 90 هزار داوطلب را پذیرش کرده است.

کد مطلب 1388186

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه