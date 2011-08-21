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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۲۹

منصورخاکی به مهر خبر داد:

برنامه ریزی برای ارائه خدمات مناسب به عشایر البرز از سوی جهاد کشاورزی

برنامه ریزی برای ارائه خدمات مناسب به عشایر البرز از سوی جهاد کشاورزی

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت: برنامه ریزی برای ارائه خدمات مناسب به عشایر البرز از سوی این سازمان انجام می شود و این امر آثار مطلوبی دارد.

علی اصغر منصورخاکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه ریزی برای ارائه خدمات مناسب به عشایر استان البرز به عنوان یک جامعه تولید کننده و پرتلاش از سیاستهای سازمان جهاد کشاورزی البرز است.

وی ادامه داد: عشایر به منظور تعلیف دامهای خود از مناطق قشلاقی اشتهارد، ماهدشت، ساوجبلاغ و نظرآباد به مناطق ییلاقی آزادبر و طالقان کوچ می کنند که این امر، ضرورت برنامه ریزی یادشده را بیش از پیش آشکار می کند.

این مسئول اضافه کرد:عشایر استان البرز با تولید سه هزار و 700 تن گوشت قرمز(74 درصد گوشت دام سبک استان) و شش هزار و 750 تن شیر گوسفندی(۷۷ درصد شیر دام سبک استان) خدمات شایانی به استان ارائه می کنند.

رئیس جهاد کشاورزی البرز افزود: عشایر علاوه بر تولیدات یادشده در زمینه صنایع دستی، پرورش آبزیان، زنبورداری، تولید قارچ، جمع آوری گیاهان دارویی، زراعت و باغبانی نیز فعالیت می کنند.

منصورخاکی یادآور شد: تعداد 60 خانوار نیز به عنوان مهمان از استانهای تهران، مرکزی، قم، سمنان، مازندران و قزوین نیز در ایامی از سال به استان البرز کوچ می کنند.

کد مطلب 1388203

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