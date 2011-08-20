به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران اعلام کرد: در چهار ماهه نخست سال گذشته‌، صادرات به طریق تجارت چمدانی، 20میلیون و 949 هزار دلار بوده است که معادل 0.26 درصد از ارزش کل صادرات کشور در چهار ماهه اول سال گذشته بوده است.

بر پایه این گزارش، در چهار ماهه اول سال 1390‌، گمرک آستارا با اختصاص 9 میلیون و840 هزار دلار یا 55.97 درصد از ارزش تجارت چمدانی، رتبه اول، گمرک بیله‌سوار با 2 میلیون و973 هزار دلار یا 16.91 درصد، رتبه دوم و گمرک اینچه برون با یک میلیون و 563 هزار دلار یا 8.89 درصد رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

همچنین در چهار ماهه اول سال 1390 صادرات تجارت چمدانی از گمرک منطقه آزاد بندر انزلی، اینچه برون، سرخس، نوردوز، باجگیران، لطف‌آباد، جلفا و پلدشت به ترتیب از رشد 363، 328،155، 149، 101، 86، 68 و 33 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 89 برخوردار بوده است.



شایان ذکر است در مدت زمان یاد شده، صادرات تجارت چمدانی از گمرک سرو از لحاظ ارزش، دارای کاهش 81.64 درصدی، گمرک آستارا دارای کاهش 24.82 درصدی و گمرک بیله‌سوار دارای کاهش 11.29 درصدی، نسبت به مدت مشابه سال 1389 بوده است.