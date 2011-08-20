  1. استانها
۲۹ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۰۸

اعلام شماره کالابرگ سهمیه نفت سفید در شهرستانهای البرز

کرج - خبرگزاری مهر: شماره کالابرگ سهمیه نفت سفید در شهرستانهای استان البرز از ابتدای سال 90 اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شماره کالا برگ سهمیه نفت سفید در شهرستانهای کرج، ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان از ابتدای سال 90 اعلام شد.

کلیه خانوارهای نفت سوز شهرستانهای کرج، ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان می توانند از تاریخ اول شهریورماه سال جاری، شماره و مقدار نفت سفید که در زیر اعلام می شود، به قیمت هر لیتر هزار ریال در محل فروشندگی تهیه کنند.

این امر تا اطلاع ثانوی دارای اعتبار بوده و نفت سفید آن توسط مجاری عرضه قابل تحویل است.

همچنین کالابرگهای اعلام شده قبلی درتاریخ اول تیرماه 90 تا 31 مردادماه 90 معتبر است و از تاریخ اعلام شماره جدید توسط فروشندگان قابل تحویل نخواهد بود.

شماره کالابرگ، تعداد خانوار و مقدار به ترتیب زیر اعلام شده است:

شماره کالابرگ 304 یک و دو نفره 220 لیتر، شماره کالابرگ 204  سه و چهار نفره 440 لیتر، شماره کالابرگ 504 
پنج و شش نفره 440 لیتر و شماره کالابرگ 104 هفت نفر به بالا 660 لیتر.

شهروندان در صورت مشاهده هرگونه ابهام، مشکل و تخلف در این خصوص می توانند در شهرستان کرج با شماره تلفن 223042 تماس بگیرند.

همچنین شهروندان در شهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان نیز می توانند با شماره تلفن 4221918 تماس بگیرند.

بازرسی منطقه به شماره تلفن 2542531 و پیامگیر منطقه به شماره تلفن 2542534 نیز آماده پاسخگویی به مسائل مربوطه است.

