اسرائیل همچنان در توهم؛ جنایات صهیونیستها هرگز بی پاسخ نمی ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الجمهوریة مصر امروز در مقاله ای با عنوان " اشتباه بزرگ اسرائیل " نوشت : اسرائیل در این توهم به سر می برده است که می تواند از طریق موضوع صلح که با حمایت آمریکا دنبال می شد، مناقشه عربی اسرائیلی را به نفع خود تمام کند آن هم از طریق زور و جلوگیری از به نتیجه رسیدن تلاشها برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین.

این روزنامه تاکید می کند: همین سنگ اندازی های اسرائیلی در مسیر روند صلح بود که منجر به کشته شدن شماری از صهیونیستها در منطقه ایلات شد و این درحالی است که ریختن خون شهروندان بیگناه مصری و همچنین فلسطینی از سوی اسرائیلی ها آن هم از روی عمد به عادت تبدیل شد و به حدی رسیده است که این گمان باطل بر آنان چیره یافت که هیچ یک از جنایات آنان مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت.

این روزنامه عرب زبان درادامه قاطعانه می افزاید: هیچ شکی نیست که خون شهیدان مصری و همچنین فلسطینیان به ویژه زنان و کودکان آنان روزی دامن نژادپرستان صهیونیست را خواهد گرفت و در نهایت منجر به محاکمه آنان به عنوان جنایتکاران جنگی می شود.

در پایان این مقاله آمده است : جامعه بین الملل که سالهاست در قبال دسیسه ها و جنایات صهیونیستها درخواب غفلت به سر می برد، سرانجام از این خواب بیدار می شود. چرا که توطئه های صهیونیستها علاوه برآنکه منطقه خاورمیانه را به بحران می کشاند همه جهان را هم تحت تاثیر خود قرار می دهد و حال سئوال اینجاست که آیا آمریکا همپیمان راهبردی خود را از ادامه پیشبرد دسیسه های خطرناکش بر حذر می دارد؟