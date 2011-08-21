میزان صادرات غیرنفتی البرز سالانه 600میلیون دلار پیش بینی می شود

محمدجعفر عظمایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اولین آمار رسمی ماهانه استخراج شده پس از استقرار گمرک دراستان اظهارداشت: میزان صادرات غیر نفتی استان را سالانه 600میلیون دلار پیش بینی می کنیم.

رئیس سازمان بازرگانی استان البرز ادامه داد:امیدواریم تا از این نظر، استان البرز جایگاه وی‍ژه صادراتی مناسبی را در حوزه صادرات غیرنفتی در کشور کسب کند.

وی بیان کرد: این پتانسیل برای استان البرز وجود دارد و باید تلاشها برای شکوفایی این پتانسیل افزایش یابد و همکاری ادامه داشته باشد تا به نتایج مطلوب دست یابیم.

رئیس بازرگانی البرز همچنین به اسناد بالا دستی و همچنین مصوبات هیئت وزیران درخصوص اهداف کمی پیش بینی شده برای صادرات غیر نفتی کشوردرسال 90 اشاره کرد و این امر را بسیار مهم دانست.

عظمایی یادآور شد: در این زمینه به نسبت سهم استان، خواستار همکاری و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی و اقتصادی استان و تشکلهای تجاری هستیم و این امر اهمیت فراوانی دارد.