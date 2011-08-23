دیدگاه ناقصی درباره نقش زبان در جوامع وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "ساخت جهان اجتماعی: ساختار تمدن بشری" اثر فیلسوف معاصر جان سرل از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.

جان سرل در این کتاب به بررسی شیوه‌ها و روشهایی که بر اساس آن ما درباره زبان و ذهن تفکر می‌کنیم می‌پردازد. سرل معتقد است در تعاملات اجتماعی و دنیای اجتماعی زبان به طور نامرئی دست به ایجاد مفاهیمی می‌زند. برای نمونه مفاهیمی چون پول، مالکیت و دارایی، حکومت، ازدواج و حقوق بشر در عرصه اجتماعی وجود دارند و توسط زبان ایجاد شده‌اند.

دکتر جان سرل استاد فلسفه دانشگاه کالیفرنیا در برکلی در مورد محورهای اصلی کتاب خود به خبرنگار مهر گفت: وقتی تحقیق و مطالعه در مورد مطالب و مباحث این کتاب را شروع کردم این موضوع را دریافتم که در فلسفه در مورد هستی شناسی واقعیتهای اجتماعی نهادهای بشری کاری جدی صورت نگرفته است.

وی افزود: در واقع این برای فلسفه خیلی عیب بزرگی بود که از این مسائل مهم غافل شده است. در فلسفه در مورد هستی شناسی مسائلی چون واقعیت حکومت، پول، مالکیت خصوصی، نهادهای آموزشی و تربیتی و ازدواج تحقیق و اثری مناسب و درخوری نداشتیم.

این فیلسوف معاصر تأکید کرد: افتضاح بعدی در فلسفه این بود که فیلسوفان نوعی نگاه معیوب به نقش زبان داشتند. بسیاری از نظریه‌پردازان برجسته بعد از ارسطو زبان را مورد توجه قرار داده‌اند. اما به ویژه نظریه‌پردازان معاصر آنرا فقط به عنوان فاکتوری مهم در جامعه می دانند.

سرل یادآور شد: اشکال در اینجاست که آنها به نقش سازنده و قوام بخش "زبان" در جامعه توجه ندارند. به عبارت دیگر زبان نه تنها نقش مهمی در جوامع دارد بلکه نقش قوام بخش و سازنده نیز ایفا می‌کند. فیلسوفان این نقش سازنده بودن زبان را دریافت نکرده‌اند.

وی تصریح کرد: این کتاب در واقع این نقصان و شکاف را پر می‌کند و درباره واقعیت نهادهای بشری و متعاقب آن هستی شناسی تمدن بشری نظریه ارائه می‌دهد. در واقع در این اثر به علت و چرایی تفاوت تمدن بشری با اشکال گوناگون اجتماعات غیر انسانی می‌پردازم.

وی تأکید کرد: نوع بشر نیز مانند برخی موجودات، ظرفیت و پتانسیل همکاری و تعاون دارد. ولی چه مکانیسمهایی باعث می‌شوند که بر اساس آن واقعیتهای اجتماعی شکل بگیرند.

وی در ادامه تصریح کرد: نهادهای بشری چون پول، مالکیت خصوصی، ازدواج، تعطیلات تابستانی، حکومت و غیره وجود دارند. این نهادها توسط شکل منطقی نوعی خاص از فعالیت گفتاری شکل می‌گیرند و حفظ می‌شوند.

سرل افزود: در این نوع، ما خودمان کسی را همسر می‌نامیم و چیزی را به عنوان دارایی معرفی می‌کنیم. در واقع این ما هستیم که به آنها موجودیتی می‌بخشیم و آنرا تکرار می‌کنیم.