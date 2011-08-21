هدر رفت سرمایه با عدم همکاری دستگاهها/ حاضرم با مدیران مناظره کنم

به گزارش خبرنگار مهر، پس از مدتها و با قرار قبلی راهی ساختمان جدید و مدرن شهرداری کرج شده و رهسپار اتاق آقای شهردار شدیم.

رفت و آمد انبوهی از ارباب رجوع و مدیران شهرداری ازیک سو و جلسات فشرده کاری یکی پس از دیگری توجه ما را به خود جلب کرد.

در میان انبوهی افرادی که پشت در منتظر دیدار با شهردار بودند، بنا بر وعده قبلی وی مصاحبه اش را به تاخیر زیادی نینداخت و پس از وقفه کوتاهی که برای اقامه نماز بود، با چهره ای خسته اما پر امید و پر انرژی مصاحبه ما با مدیر بزرگترین دستگاه اجرایی کرج و ساکن اصلی طبقه نهم ساختمان نیمه شیشه ای شهر آغاز شده وبیش از یک ساعت به طول انجامید.

قبل از شروع مصاحبه از اتاق شهردار که اشراف خوبی به شهر داشت، تمام جغرافیا و بخشی از خیابانهای شهر را با سئوالاتم مرور کردم و مصاحبه آغاز شد.

آقای شهردار دستگاههای اجرایی شهر چقدر در تعامل با شهرداری همکاری مثبتی دارند؟

آقازاده: همکاری دستگاههای شهری و استانی اصلا خوب نیست و شهرداری احساس می کند در عرصه اجرا تنهاست و متاسفانه همکاری که انتظار می رود صورت بگیرد، به ویژه در حوزه عمرانی از سوی دستگاههای شهر محقق نشده است.

وی بدون اینکه حاضر شود از دستگاه خاصی نام ببرد، این موضوع را همه گیر دانسته و از عدم همکاری تمامی دستگاهها با شهرداری کرج گلایه کرد و گفت: برای مثال طرح ساماندهی رودخانه کرج را شهرداری در حالی آغاز کرده است که تاکنون برای انجام امور طراحی و مشاوره 300 میلیون تومان هزینه شده است و این مهم در صورتی به خوبی اجرایی خواهد شد که دستگاههای اصلی متولی این امر همکاری لازم را به عمل آورند.

آقازاده در ادامه به ایجاد معابر جدید در شهر کرج اشاره کرد و گفت: دستگاههای که اراضی آنها در طرح های ما واقع شده است، همکاری لازم را نمی کنند و نتیجه این امر روی زمین ماندن طرح هاست.

وی در ادامه به شروع احداث شش تقاطع غیرهمسطح اشاره کرد و گفت: در مهرویلا این کار با تاخیر هشت ماهه آغاز شده است و این قیبل عدم همکاریها بخشی از سرمایه های شهرداری را هدر می دهد.

شهردار کرج با بیان اینکه دستگاه متبوعش بزرگترین دستگاه اجرایی استان است، بروز برخی موانع در اجرای پروژه های شهرداری را موجب کندی پیشرفت پروژه ها خواند و توصیه کرد: دستگاههای اجرایی توجه بیشتری را به برنامه های شهرداری داشته باشند واز این رو لازم است، هر یک ماه یکبار استانداری برای حل مشکل پروژه ها و همکاری بین بخشی دستگاهها جلسه مشترکی را ترتیب دهد که این مهم به رغم پیگیریهای مکرر شهرداری تاکنون محقق نشده است.



آقازاده با بیان اینکه در صورت عدم به وجود آمدن همکاری فوق زمان زیادی به هدر خواهد رفت، گفت: اگر تعامل بین دستگاهها صورت گیرد شهرداری آمادگی دارد تمام توان خود را برای توسعه شهر به کار بگیرد.

برخی دیگر دستگاهها پیکان انتقاد را به سمت شهرداری نشانه می روندو بروز برخی مشکلات در محدوده خود را در اثر عدم همکاری شهرداری می دانند، نظر شما چیست؟

وی یادآور شد: در این خصوص حاضریم با تمام مدیران در جمع خبرنگاران مناظره کنیم.

آقازاده ادامه داد: برخی دستگاهها اختیارات لازم را برای تصمیم گیری ندارند و یا وجود برخی ضعفهای قانونی و عدم صدور اختیارات از سوی وزرای مربوطه اعمال برخی تصمیم ها را با مشکل مواجه کرده و شرایط را پیچیده تر می کند.

وی تاکید کرد: در این میان شخص استاندار به عنوان ناظر بیطرف می تواند بسیاری از مسائل را حل کند.

شهردار کرج با بیان اینکه پروژه پارک بیجی در ارتقاعات شمالی شهر در حالی تاحدود زیادی پیشرفت فیزیکی داشت که با مقاومت سازمان مسکن و شهرسازی مواجه شد.

وی ادامه داد: آنها تازه متوجه شدند در اراضی که پارک ایجاد می شود زمین دارند و به جای همکاری در این طرح در قالب پروژه ای استانی بر ادامه اجرای آن مقاومت کردند.

آقازاده این قیبل برخوردها را در اثر نگاه محدود دانست و گفت: نباید جلوی توسعه پروژه ای به این عظمت به دلایل فوق گرفته شود و باید با دید توسعه استانی و همکاری بین دستگاهها در زمان و هزینه اجرای پروژه ها صرفه جویی کرد.

کارخانه آسفالت که بارها وعده افتتاح آن داده شده است، کی به ایستگاه افتتاح می رسد؟

شهردار کرج با اشاره به اینکهکارخانه آسفالت 99 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، یادآور شد: این طرح با مشارکت کشور سوئیس اجرایی شده و بر اساس قرارداد افتتاح باید با حضور کارشناسان سوئیسی باشد و از این روبا توجه به اینکه شرکت سوئیسی در حال حاضر در تعطیلات به سر می برند، ظرف دو هفته آینده به یقین این گروه به کرج اعزام شده و سوئیچ کارخانه زده می شود.

برنامه های شهرداری برای توسعه پارک بانوان در سایر مناطق چیست؟

آقازاده ایجاد دو پارک بانوان در مناطق 4 و 10 شهرداری کرج را خبر داد و گفت: جانمایی و مشرف نبودن مکان ایحداث پارک بانوان از مشکلاتی است که اگر برطرف شود در تمامی مناطق شهرداری آمادگی احداث پارک بانوان را با توجه به استقبال خوب بانوان از این طرح داراست.

وی مبنای انتخاب اولویت دار مناطق برای احداث پارک بانوان را عدالت شهری عنوان کرد.

آیا برای بکارگیری نیرو در دستگاههای دولتی ،شهرداری کرج نیز مجبور به عقد قرارداد با افراد و مامور به خدمت کردن آنها در سازمانها شده است؟

آقازاده در این خصوص تاکید کرد: با تشکیل استان البرز و بروز تورم اداری درخواستهایی در این خصوص به شهرداری داده شد اما ما موافقت نکردیم و اعلام شد می توانند از نیروهای موجود استفاده کنند اما قرارداد جدیدی با نیروهای بیرون بسته نمی شود.

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گفتگو از اعظم کریمی