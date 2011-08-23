استفاده از پساب‌ در آبیاری زمینهای کشاورزی بسیار خطرناک است

سروش مدبری در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر تصفیه اولیه پساب ها برای کاهش مواد آلاینده موجود در آنها افزود: استفاده از پسابهای شهری و صنعتی در آبیاری فضا های سبز غیر مثمربهترین راهکار استفاده مجدد از آنهاست.

وی افزود: در صورتی که پساب های تصفیه نشده را برای آبیاری فضای سبز به کار ببریم مقداری از این آلاینده ها به خاک و منابع آب زیرزمینی منطقه نفوذ می کند و اگر پس از گذشت چند سال در آن اراضی تغییر کاربری ایجاد شود و به عنوان مثال در زمین کشاورزی و یا مسکونی چاه حفر شود مشکلات و بیماری های فراوانی گریبان گیر نسل بعد می شود.

مدبری در پاسخ به اینکه پساب هایی که در حال حاضر در محیط رها هستند را چگونه باید مهار کرد گفت: طبق قانون تمام پساب های شهری و صنعتی بایستی تصفیه شوند و هر واحدی که این اقدام را انجام نمی دهد خلاف قانون عمل می کند

