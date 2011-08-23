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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

استفاده از پساب‌ در آبیاری زمینهای کشاورزی بسیار خطرناک است

استفاده از پساب‌ در آبیاری زمینهای کشاورزی بسیار خطرناک است

یک کارشناس محیط زیست گفت: بدترین اقدام استفاده از پساب های شهری و صنعتی در آبیاری زمینهای کشاورزی است زیرا با این عمل تمام آلاینده های موجود در پساب وارد محصولات مورد مصرف مردم شده و خطرات زیادی به بار می آید.

 سروش مدبری در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر تصفیه اولیه پساب ها برای کاهش مواد آلاینده موجود در آنها افزود: استفاده از پسابهای شهری و صنعتی در آبیاری فضا های سبز غیر مثمربهترین راهکار استفاده مجدد از آنهاست.

وی افزود: در صورتی که پساب های تصفیه نشده را برای آبیاری فضای سبز به کار ببریم مقداری از این آلاینده ها به خاک و منابع آب زیرزمینی منطقه نفوذ می کند و اگر پس از گذشت چند سال در آن اراضی تغییر کاربری ایجاد شود و به عنوان مثال در زمین کشاورزی و یا مسکونی چاه حفر شود مشکلات و بیماری های فراوانی گریبان گیر نسل بعد می شود.

مدبری در پاسخ به اینکه پساب هایی که در حال حاضر در محیط رها هستند را چگونه باید مهار کرد گفت: طبق قانون تمام پساب های شهری و صنعتی بایستی تصفیه شوند و هر واحدی که این اقدام را انجام نمی دهد خلاف قانون عمل می کند
 

کد مطلب 1388263

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