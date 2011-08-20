اطلاعات در حوزه اشتغال زنجان به روز و ساختارمند نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عسگری ظهر شنبه در کارگروه توجیهی طرح تدوین سند توسعه اشتغال استان زنجان افزود: سعی شده است با همتی که در استان وجود دارد، مشکل اشتغال بهطور ریشهای حل شود، بنابراین جهاددانشگاهی زنجان بهعنوان مشاور پروژه تدوین سند توسعه اشتغال استان معرفی شده است که خوشبختانه تا به امروز عملکرد بسیار موفقی در این زمینه داشته است.
وی با بیان اینکه باید تا پایان امسال دو میلیون و 500 هزار شغل در کشور ایجاد شود، گفت: سهم استان زنجان در این خصوص، 40 هزار و 400 شغل است.
عسگری افزود: بحث اشتغال بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی نظام و دولت میباشد که بایستی با انجام برنامهریزیهای مناسب و همکاری تکتک ارگانها، سازمانها و حتی مردم، رفع شود.
سرپرست معاونت برنامهریزی استانداری زنجان با اشاره به ترکیب سنی و رشد جمعیت بعد از انقلاب، افزود: در این مقطع زمانی با بیشترین تقاضای اشتغال در سطح کشور مواجههایم، چرا که بالاترین پیک جمعیت جوان کشور امروزه با سه دغدغه اساسی اشتغال، مسکن و ازدواج مواجه است.
عسگری، مسئله اشتغال را به عنوان یکی از دغدغههای جدی مسئولان دانست و افزود: رهبر معظم انقلاب نیز در خصوص رفع معضل بیکاری، توصیههای جامعی داشتهاند که نامگذاری هر سال با عناوینی چون جهاداقتصادی، همت مضاعف و کار مضاعف و مواردی از این دست، شاهدی بر این مدعا است.
وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی با تشخیص عالیترین مقام اجرایی استان و دیگر مسئولان ذیربط بهعنوان مشاور این طرح انتخاب شده است، گفت: این نهاد علمی و فرهنگی توانسته است به مدد بهرهگیری از دانش فرهیختگان علمی و همچنین دانش خود، کارهای ارزشمندی در این خصوص و در دیگر حوزههای کاری از خود ارائه دهد که گاهاً حتی دنیا را نیز به تعجب واداشته است.
سرپرست معاونت برنامهریزی استانداری زنجان از تشکیل تیم نظارتی بر عملکرد تدوین طرح سند توسعه اشتغال خبر داد و افزود: بهترین نخبگان استان زنجان بر عملکرد جهاددانشگاهی در بخش تدوین سند توسعه اشتغال نظارت دارند.
عسگری با تأکید بر اینکه برای تدوین نهایی این سند و ارائه آن به دولت، فرصت کمی باقی است، ابراز کرد: امیدواریم با همکاری دستگاههای اجرایی استان تا پایان شهریور امسال سند توسعه اشتغال استان به دولت ارائه شود تا شاهد رونمایی از سند کلی کشور در این زمان باقیمانده باشیم.
سرپرست معاونت برنامهریزی استانداری زنجان با اشاره به اینکه صرفاً در ساعتهای کاری اداری نمیتوان به اهداف و انتظارات پاسخ گفت، اظهار داشت: از دستگاههای اجرایی استان میخواهیم که همکاری با مشاور تدوین سند توسعه اشتغال استان را در اولویت کاری خود قرار دهند که ما نیز برای افزایش انگیزه کارکنان، پاداش مادی در نظر گرفتهایم.
عسگری با بیان اینکه استان زنجان در تدوین برنامه 5 ساله اول چشمانداز توسعه، جزو استانهای پیشتاز است، افزود: با توجه به پتانسیل استان، انتظار داریم در تدوین سند توسعه اشتغال نیز به عنوان استان برتر در کشور شناخته شویم.
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