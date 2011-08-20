اولین جشنواره شهید رجایی البرز شهریور ماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل منابع انسانی و تحول اداری ظهر شنبه با اعلام این خبر در اولین نشست این ستاد گفت:همزمان با هفته دولت و به منظور تقدیر از عملکرد دستگاههای اجرایی برتر استان البرز ، جشنواره شهید رجایی با هدف ایجاد فضای رقابتی از طریق معرفی الگوهای برتر سازمانی روز پنجشنبه سوم شهریورماه برگزار می شود.



حسین بغدادی با بیان اینکه برگزاری این جشنواره در اجرای برنامه های توسعه و تحول اداری خواهد بود افزود: در این راستا از میان همه دستگاه های اجرایی استان البرز،سه واحد بعنوان دستگاههای برتراستانی و حدود 12 دستگاه شهرستانی با حضور استاندارالبرز، معاون برنامه ریزی وزارت کشور و مدیران ارشد استانی برگزار می شود



مدیر کل منابع انسانی و تحول اداری استانداری البرزگفت: ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان در دو بخش تخصصی و عمومی ارزیابی می شوند.

