31 پایگاه جمع آوری کمک مردمی به سومالی در همدان دایر می شود

حمید ره انجام در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با اعلام روز 31 مردادماه به عنوان روز همدردی ملت ایران با مردم قحطی زده سومالی از سوی مقام معظم رهبری، جمعیت هلال احمر استان همدان 31 اکیپ جمع اوری کمک های مردمی را در همدان دایر می کند.

ره انجام گفت: این جمعیت با برپایی 31 اکیپ در معابر و میادین عمومی شهرستانهای استان همدان کمکهای بشردوستانه مردم را جمع اوری خواهد کرد.

وی افزود: 19 پایگاه مساجد نیز در زمان برگزاری نماز جماعت و مراسم لیالی قدر آماده دریافت این کمکها هستند.

مدیرعامل هلال احمر استان همدان با تشکر از نیکوکاران استان اظهار داشت: در دو هفته گذشته مردم استان همدان مبلغ 412 میلیون و 699 هزار ریال وجه نفد را به صندوقهای جمع آوری کمک و شماره حسابهای مخصوص این جمعیت واریز کرده اند.

وی ضمن تقدیر از این حرکت خداپسندانه ابراز امیدورای کرد با توجه به حجم بسیار گسترده قحطی زدگان و نیاز شدید به مایحتاج بتوان سهمی در رفع گرسنگی این مردم داشت.

ره انجام یاد آور شد: مرحله سوم جمع آوری کمک از دوشنبه 31 مرداد تا جمعه چهارم شهریور ماه ادامه خواهد داشت که این برنامه تا انتهای ماه مبارک رمضان انجام خواهد شد.

شماره حسابهای 99999 و 0199999999003 جمعیت هلال احمر نزد بانک ملی آماده دریافت وجوه نقدی مردم استان همدان است.