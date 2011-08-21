عملیات اجرایی احداث موزه بزرگ استان مرکزی امسال آغاز می شود

محمدحسین فرمهینی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مطالعات و مکان یابی این موزه در قالب مصوبات سفرهای استانی دولت پیگیری و به اتمام رسیده و به زودی مرحله نخست اجرایی احداث آن آغاز می شود.

وی اضافه کرد: این موزه با زیربنای پنج هزار متر مربع و به صورت طبقاتی ساخته می شود و برای آن تنوع استفاده از المان ها و نمادهای شهری، اماکن نمایش اشیا تاریخی و باستانی و فضاهای مختلف فرهنگی طراحی شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی ادامه داد: برای ساخت این موزه مدت زمان چهار ساله پیش بینی شده و تخمین اعتبار مورد نیاز مرحله نخست آن هشت میلیارد ریال است که با تخصیص چهار میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی کار آن شروع می شود.

فراهانی انتقال اشیا و داشته های فرهنگی استان مرکزی از موزه های سراسر کشور به خاستگاه خود را از سیاستهای اولویت دار این سازمان در سال جاری عنوان کرد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه استان مرکزی دارای اسناد و مدارک اداری و تاریخی متعدد و جالبی است با اتمام کار ساخت موزه بزرگ، بخشی از آن برای نگهداری و نمایش این اسناد اختصاص می یابد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان گفت: در مذاکره اولیه با بانک ملی استان مرکزی تبدیل طبقه فوقانی شعبه بازار این بانک به موزه سکه و پول مورد موافقت قرار گرفته و به زودی کارهای آن انجام خواهد شد.

هم اکنون 11 موزه در استان مرکزی شامل موزه مردم شناسی سالار محتشم خمین، موزه چهارفصل اراک، موزه تاریخی و مردم شناسی آشتیان، موزه آب نراق، موزه صنایع دستی حسن پور، موزه خصوصی سلطان آباد اراک ، موزه ساوه، موزه حیات وحش محیط زیست، موزه روستایی ساروق و موزه مفاخر استان مرکزی فعال هستند.