"ذلف آباد" جلوه دیگری از کهن دیار فراهان/ فصل سوم کاوش نیازمند حمایت

به گزارش خبرنگار مهر، شهر زیر زمینی، ذلف آباد فراهان واقع در سه کیلومتری شمال شرق فرمهین شهری زیرزمینی و پر رمز و راز است که سالها در دل خاک خفته بود و اینک با انجام دو فصل کاوش های باستان شناسی میراث فرهنگی استان مرکزی، بخش هایی از آن از دل خاک برآمده و خودنمایی می کند.

این محوطه تاریخی طبق گمانه زنی های انجام شده شامل منطقه وسیع 110هکتاری است که تاکنون طی دو فصل کاوش اطلاعات تاریخی و هویتی مهمی از سطح یک هزار و 200متر آن کشف شده است.

اهمیت اقتصادی ذلف آباد در زمان آبادانی

مستندات به دست آمده از کاوش های ذلف آباد حکایت از آن دارد که این شهر مدفون در دل خاک متعلق به دوره ایلخانیان و سلجوقیان بوده و به لحاظ جایگاه اقتصادی و سیاسی ارتباط قوی با مناطق همجوار داشته و از شرایط استراتژیکی برخوردار بوده است.

بر اساس پیش فرض ها و گمانه زنی ها عملیات باستان شناسی در شهر ذلف آباد فراهان در 30 فصل مجزا ترسیم شده و به تدریج زوایای پنهان این منطقه طی سالهای آتی هویدا خواهد شد.

زندگی با همه ابعاد در ذلف آباد حیات داشته است

کشف یک عرصه میدانگاهی، حمام و 30فضای مسکونی و اماکن نگهداری و ذخیره سازی از شاخص های دو فصل کاوش باستان شناسی ذلف آباد فراهان است و در این کاوش ها بیش از یکصد قلم شیی شامل سکه، نقش مهر، گردنبند و دستبند تزئینی، انواع ظروف سفالینه و النگو کشف شده که بر اساس شواهد موجود گستره زمانی ان به سده 6 تا 11هجری قمری می رسد.

اولین محوطه باستانی به عنوان شهری آباد با مردمی شیعه مذهب بوده که زندگانی آنها از طریق کشاورزی و دامپروری می گذشته و ساکنان آن مبادلات فرهنگی و تجاری با مناطق اطراف داشته اند.

قرار است با حمایتهای سازمان میراث فرهنگی کشور با ایجاد سایت موزه در جوار این محوطه تاریخی باستانی اشیای کشف شده از این کاوشها با شناسنامه هویتی عرضه شود.

تا کنون دو فصل عمده کاوش در ای محوطبه و شهر تاریخی انجام شده است و این شهر زیر زمینی منتظر حمایت ملی برای شروع فصل سوم کاوش است.

کاوش در شهر زیرزمینی ذلف آباد به میراث فرهنگی کشور پیشنهاد شد

کاوش فصل سوم به دلیل اهمیت به میراث فرهنکی کشور پیشنهاد شده است که امید می رود با توجه به این شهر تاریخی شیعه نشین این پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی در این باره گفت: اجرای فصل سوم کاوش های باستان شناسی شهر زیرزمینی ذلف آباد فراهان به مرکز باستان شناسی میراث فرهنگی کشور پیشنهاد شده است.

محمد حسین فرمهینی فراهانی افزود: فصل سوم کاوش های باستان شناسی ذلف آباد با محوریت تکمیل مطالعات فصول اول و دوم و تحلیل و تکمیل یافته ها و اشیای کشف شده خواهد بود.

ظرفیت ایجاد موزه در ذلف آباد وجود دارد

فراهانی توضیح داد: اشیا و اسناد به دست آمده از دو فصل کاوش ذلف آباد آماده ارائه در سایت موزه است و مجوز تبدیل این محوطه تاریخی به پایگاه باستان شناسی از مرکز باستان شناسی تهران کسب شده است.

وی اضافه کرد: طرح ها و برنامه های این سایت موزه به تصویب رسیده و به محض ابلاغ اعتبارات، عملیات اجرایی تاسیس آن آغاز می شود.

وی اعتبار مورد نیاز برای آغاز عملیات سایت موزه را یک میلیارد و 500میلیون ریال اعلام کرد وگفت: در این طرح ایجاد مسیرهای گردشگری برای بازدیدکنندگان، دیوارکشی، ایجاد بخش نمایش اشیا و تاسیسات اداری دیده شده است.

وی اظهار داشت: این سایت موزه به عنوان شناسنامه هویتی کاوش های ذلف آباد ایجاد خواهد شد.

استان مرکزی استانی با شش هزار سال پیشینه تاریخی است که بیش از سه هزار اثر تاریخی در این استان وجود دارد که اکنون کمتر از هزار اثر آن به ثبت ملی رسیده است.

بناهای تاریخی استان در شهر زیر زمینی ذلف آباد ختم نمی شود و در جای جای استان بناها و معماری با ارزش به چشم می خورد که نیازمند، بودجه، مرمت و نوسازی است.

بدون تردی توجه به آثار تاریخی استان می تواند توسعه گردشگری، رونق بازار اشتغال و در آمد استان ختم شود که باید در اندیشه آن بود.