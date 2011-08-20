هیئت تجاری قزوین به اقلیم کردستان عراق اعزام می شود

مجید برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هیئتی متشکل از تجار، بازرگانان و صاحبان واحدهای تولیدی و صادراتی شهریور ماه امسال به منظور توسعه مبادلات تجاری، بازاریابی و صادرات غیر نفتی استان با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و اتاق تعاون قزوین به اقلیم کردستان عراق اعزام خواهد شد.



وی از جمله دلایل انتخاب این منطقه از شمال کشور عراق برای توسعه تجاری را داشتن امنیت پایدار، امکان دسترسی سریع و آسان تجار به استانهای شمالی عراق و آمادگی کامل این بازار برای پذیرش کالاها و خدمات ایرانی، مناسبات تاریخی و فرهنگی و مرز طولانی و مشترک با این کشور برشمرد.



برزگر تصریح کرد: بازارعراق به دلیل مبادلات تجاری و سرمایه گذاری مورد نیاز به عنوان بزرگترین پروژه اقتصادی نیم قرن اخیر در دنیا محسوب می شود و با داشتن اشتراکات تاریخی، مذهبی، قومی، زبان، فرهنگ و مرز مشترک و طولانی 145 کیلومتری توام با تراکم جمعیتی به سمت کشورمان و به تبع آن هزینه های حمل و نقل ارزانتر از جمله 14 گذرگاه و بازارچه هایی است که از مزیت های رقابتی قوی برای تجار ایرانی نسبت به سایر رقبا برخوردار است.



معاون توسعه بازرگانی خارجی سازمان بازرگانی استان قزوین تاکید کرد: جمعیت ۶۵ الی ۷۰ درصدی شیعیان این منطقه در کنار جمعیت شش میلیون نفری ساکنین اقلیم کردستان عراق که تمایل انجام مبادلات تجاری و سرمایه گذاری با کشورمان را دارند، فرصت استثنایی برای حضور فعالان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در این کشور را فراهم کرده است.



وی در ادامه ضمن بیان ضرورت حفظ و توسعه سهم بازار ایران در این کشور از طریق تولید و صادرات کالاهای با کیفیت و با بسته بندی مناسب همراه با درج مشخصات محصول و تاریخ تولید وانقضای آن به زبانهای عربی و لاتین اظهار داشت: ‌برگزاری کار گاههای آموزشی مستمر و هدفمند برای فعالان اقتصادی در این حوزه و حضور در نمایشگاههای تخصصی جهت گذر از تجارت پیله وری، اعزام هیئت تجاری و بازار یابی به منظور شناخت بازار و ایجاد رابطه با تجار اقلیم کردستان عراق، گامی مهم جهت توسعه صادرات غیرنفتی استان است.