برگزاری نمایشگاهها طرح ضیافت در قزوین با موفقیت انجام شد

حسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هدف از برگزاری نمایشگاه‌های طرح ضیافت تامین نیازهای خانواده‌ها در ماه مبارک رمضان بود.

وی ضمن قدردانی از تلاش تمامی واحدها و دست‌ اندکاران برگزاری این نمایشگاه‌ها افزود: این نمایشگاه‌ها در راستای ایجاد زمینه

دسترسی آسان مردم به کالاهای مورد نیاز خود در ایام ماه مبارک رمضان با قیمت و کیفت مناسب برگزار شد که مورد استقبال خوب مردم نیز قرار گرفت.

رحیمی تصریح کرد: در راستای اجرای برنامه‌های تنظیم بازار و افزایش سطح رضایت‌ مندی مردم، همزمان با برپایی نمایشگاه‌های طرح ضیافت وِیژه ماه رمضان، گشت‌های مشترک بازرسی و نظارت اصناف برای کالاهای اولویت ‌دار نیز صورت گرفت.

به گفته این مسئول استقبال مردم از نمایشگاه‌ها، بیانگر تعامل و همکاری اصناف و تمامی نهادها با سازمان بازرگانی استان بود.