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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۲۶

برگزاری نمایشگاهها طرح ضیافت در قزوین با موفقیت انجام شد

برگزاری نمایشگاهها طرح ضیافت در قزوین با موفقیت انجام شد

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان قزوین گفت: نمایشگاه‌های طرح ضیافت در استان با استقبال گسترده مردم روبرو شد.

حسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هدف از برگزاری نمایشگاه‌های طرح ضیافت تامین نیازهای خانواده‌ها در ماه مبارک رمضان بود.
 
وی ضمن قدردانی از تلاش تمامی واحدها و دست‌ اندکاران برگزاری این نمایشگاه‌ها افزود: این نمایشگاه‌ها در راستای ایجاد زمینه
دسترسی آسان مردم به کالاهای مورد نیاز خود در ایام ماه مبارک رمضان با قیمت و کیفت مناسب برگزار شد که مورد استقبال خوب مردم نیز قرار گرفت.
 
رحیمی تصریح کرد: در راستای اجرای برنامه‌های تنظیم بازار و افزایش سطح رضایت‌ مندی مردم، همزمان با برپایی نمایشگاه‌های طرح ضیافت وِیژه ماه رمضان، گشت‌های مشترک بازرسی و نظارت اصناف برای کالاهای اولویت ‌دار نیز صورت گرفت.
 
به گفته این مسئول استقبال مردم از نمایشگاه‌ها، بیانگر تعامل و همکاری اصناف و تمامی نهادها با سازمان بازرگانی استان بود.
کد مطلب 1388363

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