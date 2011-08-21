مسجد شاهزاده شهرستان سراب افتتاح می شود

تراب محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این مسجد قدمتی معادل دوره قاجار دارد و از ظرایف و زیبایی های ابنیه آن دوره برخوردار است.

وی همچنین از ثبت ملی مسجد شاهزاده خبر داد و گفت: مسجد شاهزاده سراب به شماره 29569 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

محمدی با اشاره به آسیبهای وارده به این بنا گفت: 80 درصد آسیب ها ناشی از اتفاقات طبیعی است که به علت خشتی بودن دیوارها، نزولات جوی و عدم نگهداری مناسب باعث نفوذ آب به مسجد و تخریب آن شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بیان کرد: مرمت بنای اصلی مسجد تمام شده و هم اکنون کار بر روی قسمت های الحاقی و توسعه ادامه دارد.

محمدی اظهار داشت: مرمت دیوارهای از بین رفته، تیرپوش سقف مانند نمونه قدیمی، اصلاح ورودی، نصب سردرب، نماسازی آجری، اجرای سرویس بهداشتی مجزا برای خانم ها و آقایان در جبهه شمالی از اقدامات انجام یافته در ترمیم و گسترش مسجد شاهزاده است.

وی افزود: ترمیم درب و پنجره ها، عایق بندی سقف و همچنین استحکام و زیرسازی و تقویت پایه ستون ها و آجرسازی و بلوک کف داخلی مسجد از دیگر اقدامات ترمیمی در مسجد شاهزاده به شمار می رود.

محمدی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از یک میلیارد و 250 میلیون ریال برای بازسازی و توسعه این مسجد هزینه شده، گفت: این بنا مسجدی شبستانی است که مطابق با معماری اغلب مساجد شمالغرب کشور ساخته شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، افزود: مسجد شاهزاده همچنن دارای دو بخش زنانه نشین شرقی و مردانه نشین غربی است.

تراب محمدی یادآور شد: طبق ماده 564 قانون مجازات اسلامی، هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی – تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت کند، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارات وارده محکوم می شود.

گفتنی است، شهرستان سراب در شرق آذربایجان شرقی و در فاصله 140 کیلومتری تبریز قرار گرفته است.

کتیبه های میخی اوراتویی نشتبان و رازلیق، پل گاودوش آباد، مقبره ایلخانی اسفستان، مسجد جمال آباد، مسجد جامع سراب، مسجد اسنق و مسجد شاهزاده در زمره شاخص ترین آثار این شهرستان هستند.