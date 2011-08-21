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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

مدیر کل بازرسی قزوین از علی رضائی پور عیادت کرد

مدیر کل بازرسی قزوین از علی رضائی پور عیادت کرد

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل بازرسی استان قزوین از علی رضائی پور خبرنگار با سابقه روزنامه ایران عیادت و تجلیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین یزدان پناه همزمان با فرا رسیدن شبهای پر برکت قدر شنبه شب ضمن حضور در منزل علی رضائی پور از زحمات و تلاش های این خبرنگار فعال که سالیان متمادی در عرصه قلم و اطلاع رسانی به نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت کرده تقدیر به عمل آورد و برای وی آرزوی سلامتی و شفای عاجل کرد.
 
وی در این دیدار تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور، خبرنگاران و اصحاب رسانه را به عنوان همکار قوی و خوب خود می شناسد لذا در جهت رفع مشکلات، دغدغه ها و نیز پیگیری مسائل مربوط به آنان از هیچ تلاشی در حد توان و امکان دریغ نمی کند.
 
مدیرکل بازرسی استان قزوین یادآورشد: رضائی پور از جمله خبرنگاران متعهد و متواضعی است که طی چند سال اخیر همکاری خوبی با اداره کل بازرسی استان داشته است.

یزدان پناه در ادامه با تأکید بر اهمیت و تأثیر دعا در رفع مشکلات اظهارداشت: تأکید بسیار فراوانی بر دعا کردن به ویژه در ماه
مبارک رمضان و شبهای قدر شده است چرا که دعا پل ارتباطی بندگان با خالق یکتاست و با دعا کردن می توان از مقدرات الهی رهایی یافت.

وی با اشاره به نقش صبر و حالت خوف و رجاء در زندگی انسان یادآورشد: صبر و رضا بر مقدرات و مشیت الهی اگر با اراده محکم و استوار و امید به زندگی همراه باشد یقیناً مقاومت و تحمل انسان را در برابر کاستی ها، ناملایمات و بیماری ها بیشتر خواهد کرد.
 
یزدان پناه گفت: بدیهی است که تنها اسباب مادی حلال مشکلات نیست و همه وظیفه داریم که برای عزت اسلام و مسلمین به درگاهش دعا کنیم، دعایی که نه فقط صرف الفاظ و لقلقه زبان بلکه با همه وجود و برخواسته از عمق دل باشد.
 
مدیرکل بازرسی قزوین ابراز امیداواری کرد علی رضائی پور هر چه سریعتر با توکل به خداوند، اراده قوی و حفظ روحیه مراحل درمان را سپری کند و با سلامتی کامل و استوارتر از دیروز به وظیفه خطیر خبرنگاری و اطلاع رسانی ادامه دهد.
 
علی رضائی پور خبرنگار باسابقه دفتر روزنامه ایران و از فعالان قدیمی مطبوعات استان قزوین است که سالها در عرصه
خبرنگاری با رسانه های جمعی، روزنامه های سراسری و هفته نامه های محلی همکاری داشته و مدتی است که به دلیل بیماری تحت درمان قرار دارد.
 
در مدت بیماری این خبرنگار تاکنون استاندار قزوین، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و شهردار قزوین ونیز جمعی از خبرنگاران هم با عیادت از این فعال رسانه ای جهت تامین بخشی از هزینه های سنگین درمانی مساعدت کرده اند.
کد مطلب 1388365

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