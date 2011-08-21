مدیر کل بازرسی قزوین از علی رضائی پور عیادت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین یزدان پناه همزمان با فرا رسیدن شبهای پر برکت قدر شنبه شب ضمن حضور در منزل علی رضائی پور از زحمات و تلاش های این خبرنگار فعال که سالیان متمادی در عرصه قلم و اطلاع رسانی به نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت کرده تقدیر به عمل آورد و برای وی آرزوی سلامتی و شفای عاجل کرد.



وی در این دیدار تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور، خبرنگاران و اصحاب رسانه را به عنوان همکار قوی و خوب خود می شناسد لذا در جهت رفع مشکلات، دغدغه ها و نیز پیگیری مسائل مربوط به آنان از هیچ تلاشی در حد توان و امکان دریغ نمی کند.

مدیرکل بازرسی استان قزوین یادآورشد: رضائی پور از جمله خبرنگاران متعهد و متواضعی است که طی چند سال اخیر همکاری خوبی با اداره کل بازرسی استان داشته است.



یزدان پناه در ادامه با تأکید بر اهمیت و تأثیر دعا در رفع مشکلات اظهارداشت: تأکید بسیار فراوانی بر دعا کردن به ویژه در ماه

مبارک رمضان و شبهای قدر شده است چرا که دعا پل ارتباطی بندگان با خالق یکتاست و با دعا کردن می توان از مقدرات الهی رهایی یافت.



وی با اشاره به نقش صبر و حالت خوف و رجاء در زندگی انسان یادآورشد: صبر و رضا بر مقدرات و مشیت الهی اگر با اراده محکم و استوار و امید به زندگی همراه باشد یقیناً مقاومت و تحمل انسان را در برابر کاستی ها، ناملایمات و بیماری ها بیشتر خواهد کرد.



یزدان پناه گفت: بدیهی است که تنها اسباب مادی حلال مشکلات نیست و همه وظیفه داریم که برای عزت اسلام و مسلمین به درگاهش دعا کنیم، دعایی که نه فقط صرف الفاظ و لقلقه زبان بلکه با همه وجود و برخواسته از عمق دل باشد.



مدیرکل بازرسی قزوین ابراز امیداواری کرد علی رضائی پور هر چه سریعتر با توکل به خداوند، اراده قوی و حفظ روحیه مراحل درمان را سپری کند و با سلامتی کامل و استوارتر از دیروز به وظیفه خطیر خبرنگاری و اطلاع رسانی ادامه دهد.



علی رضائی پور خبرنگار باسابقه دفتر روزنامه ایران و از فعالان قدیمی مطبوعات استان قزوین است که سالها در عرصه

خبرنگاری با رسانه های جمعی، روزنامه های سراسری و هفته نامه های محلی همکاری داشته و مدتی است که به دلیل بیماری تحت درمان قرار دارد.

در مدت بیماری این خبرنگار تاکنون استاندار قزوین، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و شهردار قزوین ونیز جمعی از خبرنگاران هم با عیادت از این فعال رسانه ای جهت تامین بخشی از هزینه های سنگین درمانی مساعدت کرده اند.