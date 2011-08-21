202 پروژه در چهار محال و بختیاری به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغرعنابستانی شامگاه شنبه در نشستی با اصحاب رسانه با اشاره به افتتاح 202 پروژه در هفته دولت اظهار داشت: این پروژه ها اشتغال هفت هزار و 296 نفر رادر پی داشته و پروژه ها در حوزه راه و ترابری میراث فرهنگی، منابع طبیعی، مسکن روستایی، مدارس، بهداشت و درمان، صنعت، گاز رسانی روستاها، کشاورزی و ... است.

استاندار چهار محال و بختیاری با بیان اینکه در حوزه فرهنگی و مذهبی پروژه هایی نیز داریم که در هفته دولت به بهره برداری می رسد، عنوان کرد: با افتتاح این پروژه ها مردم از این طرح ها استفاده می کنند.

وی همچنین در بخشی از سخنان دیگر خود به برگزاری همایش بادام در این استان اشاره کرد و بیان داشت: با برگزاری این همایش نقاط قوت و ضعف این استان در بخش تولید بادام مشخص می شود.

عنابستانی عنوان کرد: سطح زیر کشت بادام در کشور 197 هزار هکتار است که هشت درصد سطح زیر کشت بادام جهان در ایران شامل می شود.

وی با بیان اینکه تولید بادام در ایران 21 میلیون و 110 هزار تن است، تصریح کرد: بیش از 20 درصد بادام در کشور توسط این استان تولید می شود و این استان در کشور رتبه اول دارد.

وی با بیان اینکه ایران بعد از کشور آمریکا و اسپانیا در تولید بادام رتبه ممتاز را در سطح جهان دارد، یادآور شد: در چهارمحال و بختیاری 15 هزار تن سطح زیر کشت بادام است که از این میزان ما 12 میلیون سال گذشته صادرات داشته ایم و مشکل اصلی ما این است که صادارات ما در بخش بادام به صورت خام و فله ای است.

استاندار چهار محال و بختیاری تصریح کرد: سطح زیر کشت بادام در این استان باید به صورت دیم توسعه یابد و با توجه به شرایط اقلیمی باید سطح کشت بادام گسترش یابد.

وی با اشاره به اینکه صنایع تبدیلی در راستای تولید بادام در این استان وجود ندارد، عنوان کرد: در این استان باید صنایع تبدیلی بادام را توسعه دهیم.

عنابستانی همچنین در جواب سئوال یکی از خبرنگاران اظهار داشت: ما در تلاش این هستیم فضای سیاسی و انتخاباتی سالمی در استان داشته باشیم.

وی عنوان کرد: قبل از شروع انتخابات پرداختن به حواشی انتخاباتی معضلات فراوانی را برای استان و مردم به همراه دارد.

استاندار چهار محال و بختیاری بیان داشت: توسعه و تائید فرصت به حل مشکلات کمک می کند و تبلیغات قبل از موعد غیر قانونی است و هرگونه تبلیغاتی که زودتر از موعد مقرر صورت گیرد با طرف مقابل برخورد می شود.

وی بیان داشت: فرهنگ دراین استان باید بالا برود تا انتخابات سالم داشته باشیم و بهترین افراد را برای استان انتخاب کنیم.

عنابستانی همچنین در پاسخ سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه "آیا واقعیت دارد که شما برای شرکت در انتخابات مجلس در شهر سبزوارمی خواهید از استاندار بودن این استان استعفا بدهید" عنوان کرد: من به خواسته خود به این استان نیامده ام بلکه من انتخاب شده ام برای خدمت رسانی مردم این منطقه و من می مانم در این استان برای خدمت رسانی تا هر زمان که طول بکشد حتی تا 10 سال دیگر.

وی با بیان اینکه اگر من می خواستم برای نماینده مجلس ثبت نام کنم همان زمان مقرر شده استعفاد داده بودم، تاکید کرد: این موارد شایعه ای بیش نیستند.