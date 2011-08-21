  1. استانها
  2. مرکزی
۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۵۸

کریم زاده:

60 درصد دانش آموزان استان مرکزی اینترنتی ثبت نام کردند

60 درصد دانش آموزان استان مرکزی اینترنتی ثبت نام کردند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: 60 درصد دانش آموزان استان مرکزی به صورت اینترنتی برای سال تحصیلی جدید در مدارس ثبت نام شدند.

سیف الله کریم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر این اساس والدینی که تاکنون فرزندان خود را ثبت نام نکرده اند باید تا 15 شهریورماه جاریبرای ثبت نام فرزندان خود اقدام کنند، زیرا پس از این زمان، ثبت نامی انجام نخواهد شد.

کریم زاده گفت: والدین می توانند مدارک مورد نیاز ثبت نام را به مدیر مدرسه تحویل دهند تا مدیران نسبت به اینترنت اینترنتی اقدام کنند.
 
وی گفت: سال گذشته 67 درصد از دانش آموزان مدارس استان در نوبت صبح ساماندهی شدند اما امسال تاکنون این رقم به حدود 90 درصد رسیده است.
 
کریم زاده در باره تعطیلی پنج شنبه های مدارس نیز گفت: از مهرماه امسال کلیه مدارس دولتی و غیردولتی مقطع ابتدایی، روزهای پنج شنبه تعطیل هستند اما در مورد مدارس راهنمایی و متوسطه بنا به نظر شورای انجمن و نظر والدین تصمیم گیری می شود.
کد مطلب 1388371

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها