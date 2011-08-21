60 درصد دانش آموزان استان مرکزی اینترنتی ثبت نام کردند

سیف الله کریم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر این اساس والدینی که تاکنون فرزندان خود را ثبت نام نکرده اند باید تا 15 شهریورماه جاریبرای ثبت نام فرزندان خود اقدام کنند، زیرا پس از این زمان، ثبت نامی انجام نخواهد شد.

کریم زاده گفت: والدین می توانند مدارک مورد نیاز ثبت نام را به مدیر مدرسه تحویل دهند تا مدیران نسبت به اینترنت اینترنتی اقدام کنند.

وی گفت: سال گذشته 67 درصد از دانش آموزان مدارس استان در نوبت صبح ساماندهی شدند اما امسال تاکنون این رقم به حدود 90 درصد رسیده است.

کریم زاده در باره تعطیلی پنج شنبه های مدارس نیز گفت: از مهرماه امسال کلیه مدارس دولتی و غیردولتی مقطع ابتدایی، روزهای پنج شنبه تعطیل هستند اما در مورد مدارس راهنمایی و متوسطه بنا به نظر شورای انجمن و نظر والدین تصمیم گیری می شود.