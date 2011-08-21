به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در جمع اساتید و طلاب مدرسه خاتم الاوصیاء (عج) تهران، در توصیه‌ای به طلاب اظهار داشت: در حالی که مشغول تعلیم و تدریس هستید، باید به آن چه در جامعه می‌گذرد توجه داشته باشید و بدانید که دشمن از فرصت‌های مختلف درصدد ضربه زدن به اسلام و نظام اسلامی و باورهای دینی مردم است.



وی در این دیدار که در مشهد مقدس برگزار شد، با انتقاد از رویکرد دین‌ستیزی مجله‌ای که اخیراً با پول بیت‌المال مسلمین و در تیراژ بسیار زیاد و به طور رایگان منتشر شد، تصریح کرد: عده‌ای به جای اینکه مشکلات مردم مانند گرانی، تورم، بیکاری و ... را برطرف کنند، به مقدسات جسارت می‌کنند.



صافی گلپایگانی بیان داشت: اهانت بزرگی که بعضی از نویسندگان این مجله به ساحت مقدس اسلام کرده‌اند دل هر انسان مؤمن و شیعه‌ امیرالمومنین (ع) را به درد می‌آورد.



باید از دین در مقابل این هجمه‌ها دفاع کنند



وی با بیان اینکه همه مسئولند و باید از دین در مقابل این هجمه‌ها دفاع کنند، ادامه داد: چه شده است که عده‌ای در این زمان به خود جرئت می‌دهند این چنین به مقدسات مذهب توهین کنند؟ چرا دادستانی و قوه‌ قضائیه به وظیفه اصلی خود عمل نمی‌کنند؟ چرا باید بنام روشنفکری همه مقدسات اسلام را زیر سوال برد؟ این اشخاص از کجا پیدا شدند که این چنین به احکام الهی حمله می‌کنند و هر روز درصدد تغییر هویت اسلامی جامعه هستند؟



مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه این اشخاص قلب مقدس امام زمان (عج) را آزردند، یادآور شد: باید قوه‌ قضائیه این افراد را تعزیر کند تا برای کسانی که قصد تعرض به مقدسات را دارند درس باشد، این آقایان نمی‌دانند که مملکت صاحب دارد و اینجا مملکت امام زمان (عج) و مملکت هزاران شهید انقلاب اسلامی است.



وی تاکید کرد: در این شب‌های قدر از خدا بخواهید که خداوند این ها را هدایت کند و اگر قابل هدایت نیستند به جزای اعمال خود برساند.



کرامت و شخصیت واقعی زن در حفظ حجاب و عدم اختلاط زن و مرد است



آیت الله صافی گلپایگانی با بیان اینکه حجاب و چادر برای زن افتخار است و کرامت و شخصیت واقعی زن در حفظ حجاب، عفاف و عدم اختلاط زن و مرد است، اظهار داشت: مردم مسلمان ایران هرگز فریب این اشخاص را نمی‌خورند و با هوشیاری و بیداری و با امر به معروف و نهی از منکر از دستورات شرع مقدس اسلام و آرمان‌های مقدس نظام اسلامی دفاع می‌کنند.



وی در ادامه با تقدیر و تشکر از طلاب مدرسه خاتم الاوصیاء (ع) بیان داشت: شما خودتان را به امام زمان (عج) فروخته‌اید و سرباز آن آقا می‌باشید، سعی کنید که رضایت حضرت را با درس خواندن، تهذیب نفس، کسب اخلاق حمیده اسلامی و بیان صحیح احکام و تبلیغ دین بدست آورید و من برای موفقیت شما دعا می‌کنم و از شما هم ملتمس دعا هستم.



مهمترین فایده ماه رمضان خودسازی و تکامل روح و جان انسان است



مرجع تقلید شیعیان در بخش دیگری از سخنان خود با استشهاد به آیات و روایات متعدد درباره ماه مبارک رمضان و نیز اهمیت دعا گفت: مهمترین فایده‌ای که این ماه برای انسان دارد؛ رسیدن به عالی‌ترین مقام عبودیت و بندگی، معرفت، خودسازی و تکامل روح و جان انسان است که وجود این همه آداب انسان سازی، خود دلیل اکمل است بر اینکه دستورات اسلام همه از عالم غیب و مطابق با فطرت پاک انسانی می‌باشد.



وی با اشاره به فوائد و برکات این ماه شریف افزود: در این ماه با تلاوت قرآن کریم و استفاده از ادعیه وارده از معصومین (ع)، روح ایثار، گذشت، فداکاری و مواسات با برادران دینی در انسان پدید می‌آید و رذایل اخلاقی از بین رفته و انسان با اطاعت از فرمان الهی به درجه اعلای بندگی می‌رسد.



صافی گلپایگانی در ادامه با تأکید بر الگوبرداری از شیوه و منش زندگی مولای متقیان علی (ع) اظهار داشت: نکته مهمی که ما باید از این ماه بزرگ برداشت کنیم، شناخت روش و سیره ائمه معصومین (ع) به خصوص مولای متقیان می‌باشد.



روش حکومت داری و پارسائی امام علی(ع) برای همه درس است



وی تصریح کرد: روش حکومت‌داری، عبادت، زهد و پارسائی آن بزرگوار برای همه درس است و محاسبه‌ نفس، تواضع، انکار منکر و ابطال باطل از ویژگی‌های مهم و آموزنده‌ آن حضرت است.



مرجع تقلید شیعیان در ادامه افزود: عدالت به معنای واقعی کلمه را آن امام مظلوم در جامعه پیاده کردند؛ عدالتی که فقط با عمل و رفتار قابل تحقق است نه اینکه فقط شعار بدهیم و به آن عمل نکنیم.

