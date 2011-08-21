تمام ایتام قم دارای حامی هستند

عبداﷲ جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: در سال گذشته 2 هزار و 978 حامی حمایت خود را از ۵ هزار و ۸۵۰ یتیم زیر ۱۸ سال اعلام کردند.

وی افزود: از این تعداد حامی 2 هزار و 278 حامی در طرح اکرام ایتام در ماه مبارک رمضان آمادگی خود را اعلام کردند.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) قم با اعلام اینکه در حال حاضر ۳ هزار یتیم زیر ۱۸ سال از حمایت حامیان برخوردارند گفت: در ابتدای ماه رمضان امسال برای ۸۰ یتیم از ۱۰۶ یتیمی که به تازگی تحت پوشش امداد درآمده‌اند حامی یابی شده است.



وی با اشاره به اینکه از ابتدای اجرای طرح در ۱۰ سال گذشته تا کنون ۱۲ هزار و ۵۰۰ حامی در این طرح ثبت نام کرده‌اند یادآور شد: این طرح یک طرح مستمر است که در طول سال قابل اجرا است و در ایام ماه مبارک رمضان به خصوص در روز بیست و یکم این ماه بستر مناسب تری پیدا می‌کند.



جلالی افزود: علاقمندان به ثبت نام در طرح اکرام ایتام می‌توانند به مناطق کمیته امداد یا ستاد اجرایی ایتام مستقر در اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) واقع در خیابان امام(ره) مراجعه کنند.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) تعداد خانوارهای تحت پوشش امداد را ۲۳ هزار و ۲۰۰ خانوار اعلام کرد و گفت: از تعداد ۴۶ هزار نفری که تحت پوشش امداد بوده‌اند در ۲ سال گذشته ۷ هزار و ۴۰۰ نفر از حمایت امداد خارج شده‌اند.