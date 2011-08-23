درآمدهای استان مرکزی از مرز یک و نیم میلیارد تومان گذشت

حسن میرزاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از رقم فوق بالغ بر 1307.6 میلیارد ریال مربوط به درآمدهای عمومی استان در 4 ماهه سالجاری که توسط دستگاههای اجرائی از محل درآمدهای عمومی بتفکیک درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات، درآمدهای حاصل از جرائم و تخلفات، درآمدهای حاصل از مالکیت دولتی و سایر درآمدهای متفرقه وصول شده است.

دبیر ستاد درآمد و تجهیز منابع استان مرکزی اظهار داشت: مازاد درآمدهای عمومی حاصله در 4 ماهه سالجاری بالغ بر 103.4 میلیاردریال است که به استناد بند(س) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه، میبایست به استان ابلاغ اعتبار وتحت عنوان هزینه های جاری وتملک دارایی سرمایه ای٬ هزینه شود.

میرزاخانی اضافه کرد: اداره کل امور مالیاتی استان با 93.7 درصد از وصول درآمدهای عمومی استان شامل درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم مالیاتی رقمی بالغ بر 1225.8 میلیارد ریال را وصول کرده و رتبه اول وصولی در بین سایر دستگاههای اجرائی استان را کسب نموده است. درآمدهای حاصل از مالیاتهای مستقیم در4 ماهه سالجاری بالغ بر 898 میلیارد ریال است.

وی گفت: از این میزان 77.9 درصد کل درآمدهای مالیاتی استان را در دوره مزبور شامل می شود، همچنین درآمدهای حاصل از وصول مالیاتهای غیرمستقیم استان در همین مدت که فقط شامل مالیات برکالاها و خدمات به میزان وصولی 327.8 میلیارد ریال می‌باشد که حدود 26.7 درصد از کل درآمدهای مالیاتی استان را شامل می شود.

دبیر ستاد درآمد و تجهیز منابع استان مرکزی اظهار داشت: میزان وصولی سایر دستگاههای اجرائی بجز اداره کل مالیاتی و سایردرآمدها از کل وصولی های استان در4 ماهه سالجاری بالغ بر76.8 میلیارد ریال و با سهم 5.9 درصد است.

ناحیه انتظامی منطقه مرکزی و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان به ترتیب با حجم وصولی25.6 میلیارد ریال و25.2 میلیارد ریال در این مدت، بعد از اداره کل امور مالیاتی، در اولویتهای بعدی حجم وصولی درآمدهای عمومی استان قرار دارند.