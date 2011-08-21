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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۱۴

سازمان بازرگانی برای اجرای نمایشگاه پائیزه آمادگی دارد

سازمان بازرگانی برای اجرای نمایشگاه پائیزه آمادگی دارد

اراک - خبرگزاری مهر: معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی در جلسه شورای نظارت گفت: سازمان بازرگانی با همکاری اصناف آماده برگزاری نمایشگاه پائیزه است.

عزیزالله صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در نمایشگاه پائیزه امسال اغلب اقلام پرمصرف غذایی خانواده ها و کالاهای مورد نیاز دانش آموزان، اعم از پوشاک، کیف، کفش، لوازم التحریر و غیره عرضه خواهد شد.

وی تصریح کرد: اولویت واگذاری غرفه ها در نمایشگاه پائیزه جهت عرضه اقلام ضروری مردم است.

صدیقی گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، کمیته برگزاری نمایشگاه پائیزه آمادگی دارد، نمایشگاه فوق را در نیمه دوم شهریور ماه سال جاری با مشارکت اصناف استان در جهت تنظیم بازار در فصل بازگشایی مدارس به مرحله اجرا گذارد.
کد مطلب 1388376

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