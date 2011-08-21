فوتسال گیتی پسند به مقام پنجمی رضایت داد

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی رقابتهای تورنمنت بین المللی اوکراین عصر روز شنبه دو تیم گیتی پسند ایران و گازپروم روسیه به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان این تیم گیتی پسند بود که بازی را به حساب پنج بر یک به سود خود به پایان رساند.

گلهای تیم گیتی پسند را در این دیدار شاپا، ابراهیم مسعودی، احسان زحمتکش(2 گل) و شاپا(2 گل) به ثمر رساندند.

تیم گیتی پسند در مرحله گروهی با وجود ارائه بازی ها پایاپای و به دلیل کمبود نفرات موفق شد به دیدار پایانی راه یابد تا در نهایت شانس خود را برای کشب عنوان پنجمی محک بزند.

گیتی پسندی ها بعد از بازی امروز خود، از شهر لووف راهی کیف خواهند شد تا فردا یکشنبه اوکراین را به مقصد ایران ترک کنند.

این تیم بامداد دوشنبه در تهران خواهد بود و روز هشت شهریور اولین بازی اش در لیگ 90 را برابر تیم فیروزصفه اصفهان برگزار می کند.